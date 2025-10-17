Son Mühür- İzmir genelinde su kesintileri sürüyor. İZSU’nun planlı bakım ve arıza çalışmaları kapsamında bu gün de birçok ilçede su kesintisi uygulanacak. Planlı gece kesintisi ise hala devam etmekte.

Gece yarısı geniş kapsamlı kesinti

İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre, 17 Ekim Cuma günü saat 23.00 ile 05.00 arasında kentin geniş bir bölümünde su verilemeyecek.

Kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle:

Karşıyaka ilçesi: Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı, Yamanlar ve Zübeyde Hanım mahalleleri.

Çiğli ilçesi: Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı, Gazi Mustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent ve Yeni mahalleleri.

Bayraklı ilçesi: 75. Yıl, Alpaslan, Adalet, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Manavkuyu, Mansuroğlu, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Osmangazi, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu ve Yamanlar mahalleleri.

Menemen ilçesi: 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, İsmet İnönü, İstiklal, Kemal Atatürk, Uğur Mumcu, Ulukent, Ulus, Yahşelli, Yeşilpınar ve Zeytinlik mahalleleri.

Bornova ilçesi: Atatürk, Çamiçi, Çamkule (kısmen), Çınar, Doğanlar, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa (kısmen), Gökdere, Gürpınar, İnönü, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Laka, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Ümit, Yeşilçam ve Yıldırım Beyazıt mahalleleri.

Gaziemir ilçesi: Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez (kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil ve Zafer mahalleleri.

Menderes ilçesi: Görece, Ata, Hürriyet ve Cumhuriyet mahalleleri.

Bakım ve arıza kaynaklı kesintiler

Bornova’da vana arızası nedeniyle kesinti

Bornova’nın Ümit Mahallesi’nde, 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 08.45 ile 09.45 arasında yaklaşık 1 saatlik su kesintisi yapılacak.

Kesintinin nedeni, 7316 Sokak içinde meydana gelen vana arızası olarak açıklandı. Bölge vanasının kapatıldığı ve ekiplerin onarım çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Buca’da pompa arızası

Buca ilçesinde Atatürk, Buca Koop, Yıldız, Yıldızlar, Zafer ve 29 Ekim mahallelerinde 17 Ekim 2025 saat 05.00 ile 10.00 arasında yaklaşık 5 saatlik su kesintisi yaşanacak.

İZSU, istasyonda meydana gelen pompa arızası nedeniyle bölgeye su verilemediğini, Gökdere Mahallesi’nin bir kısmının da kesintiden etkilendiğini duyurdu.

Foça’da kısa süreli kesinti

Foça’nın İsmetpaşa Mahallesi’nde, 17 Ekim 2025 saat 09.00 ile 10.15 arasında yaklaşık 1 saatlik su kesintisi uygulanacak.

Kesintiye, 384 Sokak No:14’te ana boru üzerindeki branşman arızası neden oldu.

Kiraz’ta 80 saatlik uzun süreli kesinti

Kiraz ilçesine bağlı Çayağzı Mahallesi’nde, 14 Ekim saat 09.00’da başlayan su kesintisi, 17 Ekim 2025 saat 17.00’ye kadar sürecek.

Yaklaşık 80 saat devam edecek kesintinin, Çalı Tarla, Kızıl Tarla, Tekke ve Topak Tepe Yukarı mevkilerini besleyen dalgıç pompanın arızalanmasından kaynaklandığı bildirildi.

İZSU’dan vatandaşlara uyarı

İZSU, kesintilerin bakım ve onarım çalışmaları tamamlanana kadar devam edeceğini, vatandaşların bu saatler arasında gerekli su tedbirlerini almaları gerektiğini hatırlattı.

Ekiplerin çalışmalarını hızla tamamlayarak suyun en kısa sürede verilmesi için sahada kesintisiz görev yaptığı belirtildi