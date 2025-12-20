İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, sempozyum 12 Olgunlaşma Enstitüsünün katkılarıyla hayata geçirildi. Programda Anadolu’da yüzyıllardır kullanılan doğal boyacılık geleneği farklı başlıklar altında değerlendirildi.

Doğal boya bitkileri ve geleneksel teknikler ele alındı

Etkinlikte, Anadolu’da kullanılan doğal boya bitkileri, geleneksel boyama teknikleri ve bu bilgi birikiminin günümüze uyarlanmasına yönelik çalışmalar bilimsel sunumlarla paylaşıldı. Doğal boyacılığın kültürel miras niteliği ve sürdürülebilirlik boyutu da ele alınan konular arasında yer aldı.

Doğal boya reçeteleri kitaplaşıyor

Sempozyumda, “Köklerin Boyası” projesi kapsamında doğal boya reçetelerini içeren bir kitabın hazırlanacağı bildirildi. Eserin, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bu alanda yayımlanacak ilk çalışma olacağı kaydedildi. Proje kapsamında doğal boyalarla renklendirilen giysilerden oluşan bir koleksiyonun hazırlıklarının sürdüğü belirtildi. Koleksiyonun, geleneksel yöntemleri çağdaş tasarım anlayışıyla buluşturmayı hedeflediği ifade edildi.

Geniş katılım sağlandı

Sempozyuma Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, akademisyenler, olgunlaşma enstitüsü müdürleri ve davetliler katıldı.