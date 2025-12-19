Son Mühür/ Emine Kulak- Karşıyaka Belediye Meclisi’nde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a yönelik eleştiriler üzerinden başlayan kriz yeni bir boyut kazandı. Karşıyaka Belediye Meclisi’nin aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi olan 6 CHP’li ismin meclis ve grup toplantılarını boykot etmesi sürecinde ilk somut sonuç geldi.

Edinilen bilgilere göre, boykot sürecinin öne çıkan isimlerinden Atilla Baysak, Karşıyaka Belediye Başkanvekilliği görevinden istifa etti. Baysak’ın istifa dilekçesini belediye başkanlığına sunduğu öğrenildi.

Son beş CHP grup toplantısına ve son beş meclis oturumunun dördüne katılmayan Baysak’ın da aralarında bulunduğu 6 meclis üyesinin, toplantılarda Cemil Tugay’a yönelik yükselen eleştirilerden rahatsız oldukları ve bu nedenle ortak bir tavır alarak toplantılara katılmama kararı verdikleri belirtilmişti.

Aralık ayının ilk meclis toplantısı öncesinde Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal’dan dikkat çeken bir adım gelmiş, Ünsal meclis toplantılarına katılmayan üyelerin mazeretlerini tek tek oylatma kararı almıştı. Bu kapsamda mazeretler için ıslak imzalı dilekçe ve resmi rapor talep edilmiş, söz konusu adımın Genel Merkez’in bilgisi dahilinde atıldığı iddia edilmişti.

BAŞKANVEKİLLİĞİ GÖREVİNDEN İSTİFA

Mecliste yapılan oylamada, ıslak imzalı dilekçe ile mazeret bildiriminde bulunmayan Atilla Baysak’ın mazereti, CHP’li meclis üyelerinin de oylarıyla kabul edilmemişti. Baysak’ın, mazeretinin oy çokluğuyla reddedilmesinin ardından başkanvekilliği görevinden istifa kararı aldığı öğrenildi.