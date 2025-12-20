Son Mühür/Merve Turan- Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, yıllardır yavaş ilerleyen kentsel dönüşüm sürecinde üçüncü etapta önemli bir gelişme yaşandığını açıkladı. Uslu, üçüncü etap kooperatif alanının emniyet güçlerinin desteğiyle boşaltılarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilmesinin, bölgede inşaat çalışmalarının başlaması açısından gecikmiş ama gerekli bir adım olduğunu belirtti.

Hak sahiplerinden teşekkür

Uslu, sürecin ilerlemesinde emeği geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve belediye yetkililerine teşekkür etti. Yapılan yer tesliminin sahada fiilen çalışmaların başlamasına ve sürecin hız kazanmasına katkı sağlayacağına dair beklentilerini dile getirdi.

Uzundere’de 15 yıllık gecikme

Uzundere Kentsel Dönüşümü, yaklaşık 15 yıldır ağır aksak ilerleyen, defalarca ertelenen ve binlerce yurttaşı mağdur eden bir süreç olarak kayda geçti. Platform Sözcüsü, bugün gelinen noktanın geçmişte yaşanan ihmalleri ortadan kaldırmadığını vurguladı.

Önceki dönem katkısı

Hak sahipleri, önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kentsel dönüşümü yeniden gündeme almasının ve kooperatif modelini hayata geçirmesinin sürece katkı sağladığını hatırlattı. Uslu, bu adımların mevcut gelişmelerin zeminini oluşturduğunu belirtti.

Somut takvim beklentisi

Platform Sözcüsü, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunun yalnızca yer teslimi yapmakla sınırlı olmadığını, inşaatların derhal başlaması ve belirli bir takvimin açıklanarak bu takvime uyulmasının kritik olduğunu ifade etti. Hak sahipleri artık temenniler veya vaatlerden ziyade somut ilerleme ve net sonuç görmek istiyor.

Bütüncül yaklaşım gerekliliği

Uzundere’de yalnızca üçüncü etap değil, tüm etapların eş zamanlı ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiği vurgulandı. Parçalı ve gecikmeli uygulamaların mağduriyeti derinleştirdiği ifade edildi.

Sürecin yakından takibi

Uslu, üçüncü etapta yapılan yer tesliminin etkin bir şekilde takip edilmemesi durumunda sembolik bir adım olarak kalabileceğini belirterek, hak sahiplerinin sürecin her aşamasını yakından takip edeceğini ve olası aksaklıkların kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.

Güvenli ve sağlıklı yaşam hedefi

Uzundere’de yaşayan hak sahiplerinin güvenli, sağlıklı ve insanca yaşam koşullarına kavuşmasının kentsel dönüşümün temel amacı olduğu belirtilirken, bugün atılan adımın kalıcı ve somut ilerlemelere vesile olmasının beklendiği ifade edildi. Uslu, hak sahiplerinin artık oyalanmak değil, evlerine kavuşmak istediğini vurguladı.

Üçüncü ve dördüncü etapta inşaat başlangıcı beklentisi

Eray Uslu, Uzundere’de üçüncü ve dördüncü etaplarda fiziki temellerin atılması ve yarım kalan inşaatların bir an önce başlamasının beklendiğini sözlerine ekledi.