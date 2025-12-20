Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi, 21 Aralık 2025 Pazar günü Konak ilçesinde gerçekleşecek iki etkinlik nedeniyle bazı yolların geçici olarak araç trafiğine kapatılacağını açıkladı. Vatandaşlar, gün boyunca ve özellikle gece saatlerinde yaşanacak değişikliklere dikkat etmeli.

En Uzun Gece Koşusu Akşam Saatlerinde Başlayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “En Uzun Gece Koşusu”, 21 Aralık günü saat 21.12’de Konak Saat Kulesi önünden start alacak. Etkinlik, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden Üçkuyular İskelesi’ne kadar sahil yürüyüş yolunda devam edecek. Üçkuyular İskelesi’nden sonra ise gidiş yönünde sağ şeritte ilerleyerek İnciraltı Kent Ormanı Engelliler Merkezi’nde sona erecek. Koşu boyunca toplu taşıma araçlarının geçişi engellenmeyecek şekilde önlemler alınacak.

Kooperatifçilik Buluşması Yürüyüşü Öğle Saatlerinde

Aynı gün düzenlenecek bir diğer etkinlik ise Kooperatifçilik Buluşması Yürüyüşü olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen yürüyüş, 12.00–13.30 saatleri arasında gerçekleşecek. Yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayıp Kültürpark’ta sona erecek. Bu süre zarfında güzergah üzerindeki gidiş yönünde sağ şerit araç trafiğine kapatılacak.

Yürüyüş Güzergahı Detayları

Kooperatifçilik Yürüyüşü güzergahı, Kültür Mahallesi sınırları içerisindeki Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayacak, Atatürk Caddesi ve Vasıf Çınar Bulvarı üzerinden geçerek Kültürpark’ta son bulacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, etkinlik sırasında gerekli tüm trafik önlemlerinin alınacağını belirtti.