Karabağlar ilçesinde yer alan Emirsultan Ortaokulu yönetimi, dezavantajlı bölgede yaşayan öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla eğitim öğretim yılının başında ücretsiz kurs ve etkinlikleri hayata geçirdi. Ders saatleri dışında yürütülen bu uygulamalar kısa sürede olumlu sonuç verdi.

Sanat ve sporla birlikte üretme kültürü

Tiyatro ve keman kurslarına katılan öğrenciler yalnızca sahne deneyimi ve müzik eğitimi kazanmakla kalmadı; birlikte üretme, birbirini dinleme ve karşılıklı saygı becerilerini de geliştirdi. Zeka oyunları, masa tenisi, futbol ve izcilik gibi faaliyetler sayesinde öğrenciler enerjilerini olumlu alanlara yönlendirdi.

Okul iklimi değişti

Doğa yürüyüşleri, kitap fuarı ziyaretleri ve çevrim içi söyleşilerle desteklenen program, öğrencilerin birlikte hareket etme ve paylaşma duygusunu güçlendirdi. Öğrencilerin birbirini daha yakından tanımasıyla okulda güvenli ve paylaşımcı bir ortam oluştu.

“Disiplin cezası sıfıra indi”

Okul Müdürü Ümmühan Alacan, akademik eğitimin yanında öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişmesini önemsediklerini belirtti. Emirsultan Sanat Topluluğu çatısı altında keman, tiyatro ve yazarlık grupları kurduklarını ifade eden Alacan, spor ve izcilik faaliyetlerinin de programa dahil edildiğini söyledi.

Alacan, önceki yıllarda okulda yılda ortalama 20-25 disiplin cezası uygulandığını, bu eğitim öğretim yılının başından itibaren ise herhangi bir disiplin cezası verilmediğini ve akran zorbalığı yaşanmadığını kaydetti.

“Birbirleriyle uğraşmaktan vazgeçtiler”

Müdür Yardımcısı Mehmet Özçataloğlu da çocukların sanat ve sporla buluşturulmasının okul iklimini olumlu yönde değiştirdiğini belirtti. Öğrencilerin sanata, kültüre ve spora yöneldikçe birbirleriyle çatışmak yerine birlikte üretmeye başladığını ifade eden Özçataloğlu, bu sayede akran zorbalığının ortadan kalktığını dile getirdi.

Öğrencilerden olumlu geri dönüş

Keman kursuna katılan öğrenciler, farklı sınıflardan arkadaşlar edinerek özgüven kazandıklarını ifade etti. Tiyatro kursuna katılan öğrenciler ise sahne deneyiminin kendilerini daha iyi tanımalarına, beden dili ve kendini ifade etme becerilerinin gelişmesine katkı sağladığını belirtti.