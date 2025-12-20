İzmir’de polis ekiplerinin yürüttüğü asayiş uygulamalarında çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 112 kişi yakalandı. Çalışmalar, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından 13-19 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Kent genelinde yapılan operasyon ve denetimlerde, 18 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 6 kurusıkı tabanca ile 2 havalı tabanca emniyet güçlerince muhafaza altına alındı.

Uyuşturucu operasyonlarında yüklü miktar

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında sürdürülen saha çalışmalarında ise toplam 1 kilo 832 gram narkotik madde ile 16 bin 556 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda, “uyuşturucu madde ticareti” suçundan 16 şüpheli hakkında, “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan ise 179 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Aranan şahıslar yakalandı

Uygulama noktaları ve devriye faaliyetleri sırasında gerçekleştirilen Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerinde, farklı suçlardan arandığı tespit edilen 112 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Yetkililer, suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.