Son Mühür/Merve Turan- Dün gerçekleştirilen İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında 2026 bütçesi üzerine tartışmalar öne çıktı. AK Parti Gaziemir Meclis Üyesi Nail Kocabaş, sosyal belediyecilik anlayışıyla yapılan zamları eleştirerek, huzurevlerindeki ücret artışını gündeme taşımıştı. Kocabaş, “Huzurevi ücretini 11 bin 200 liradan 16 bin 100 liraya yükseltmişsiniz. Yıllardır yönetemediğiniz bütçenin bedelini vatandaşın sırtına yüklemek doğru değil” ifadelerini kullanmıştı.

Cemil Tugay’dan “Gözümden kaçmış” yanıtı

Kocabaş’ın eleştirilerine yanıt veren Belediye Başkanı Cemil Tugay, söz konusu zammın gözünden kaçtığını belirtti. Tugay, “İl Daire Başkanımızdan ricam, huzurevine yapılan zammı geri çekin. Açıkçası gözümden kaçmış” açıklamasında bulundu.

Kocabaş: "Ha bire gözünden bir şeyler kaçıyor"

Bugün konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nail Kocabaş, Cemil Tugay’ın açıklamasına tepki gösterdi. Kocabaş, “Bizim söylediklerimizi burada olduğu gibi can kulağıyla dinlese gözünden hiçbir şey kaçmaz. Ama dinlemediği için, ha bire gözünden bir şeyler kaçmaya devam ediyor.” ifadelerini kullandı.