Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından Türk moda sektörüne yenilikçi ve genç tasarımcılar kazandırmak için düzenlenen Tasarımın İzinde 20. Yıl 20. EİB Moda Tasarım Yarışması’nın lansmanı yoğun bir katılım ile Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleşti.

Burak Sertbaş: Gençlerden beklentimiz cesur olmaları ve sorgulamalarıdır

Lansmanda konuşan ve moda tasarım alanında çalışan bütün genç fikirleri yarışmaya davet eden Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, “Gençlerden beklentimiz cesur olmaları ve sorgulamalarıdır. Bu nedenle moda tasarım yarışmamızı sadece bir etkinlik olarak görmüyoruz.

Bu noktada bu ekosistemdeki en önemli destekçilerimiz üniversitelerimize çok teşekkür ediyorum. Genç tasarımcı adaylarımızın bu tür yarışmalara yönlendirilmelerinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu yılda aramızdan çıkan yarışmacıların İzmir’i en iyi şekilde temsil etmesini diliyorum.” diye konuştu.

Simay Bülbül: Birçok organizasyonumuzu devam ettiremiyoruz fakat bu yarışma 20 yıldır devam ediyor

Tasarımcılar için önemli kırılma noktalarından birinin bu tarz yarışmalar olduğunun altını çizen Moda Tasarımcı Simay Bülbül, “Ulusal ve uluslararası platformlarda unutulmaz işler yaptım. İzmir’i ve Türkiye’yi temsil ettim. Bu kırılma noktaları bir tasarımcı için çok önemli bu kırılma noktalarına da en iyi yardımcı olan bu tarz yarışmalardır. Birçok kıymetli organizasyonumuzu devam ettiremiyoruz. Fakat bu yarışma 20 yıldır devam ediyor.” dedi.

Tuğba Hazar: Bu yarışma kaçırılmaması gereken bir fırsat

Ayrıca, 20. Yıl 20. EİB Moda Tasarım Yarışması’nın kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunun altını çizen EİB Moda Tasarım Yarışması Oganizasyon Komitesi Başkanı Tuğba Hazar ise “Bu yarışma bence kaçırılmaması gereken bir fırsattır. Esasında yarışmanın ilk 10 finalisti bizim için çok önemli ve kıymetli.” ifadelerini kullandı.