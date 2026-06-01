Son Mühür/ Osman Günden- Ege Üniversitesi, geleneksel öğretmen eğitimlerini rafa kaldıracak sıra dışı bir projeye imza attı. Eğitim Fakültesi, öğretmenlerin sadece ders anlatma tekniklerini değil, sınıftaki görünmez psikolojik dinamikleri yönetme becerilerini de geliştiren yepyeni bir model tasarladı. TÜBİTAK tarafından desteklenen bu yenilikçi program, düzenlenen büyük bir toplantıyla eğitim dünyasına tanıtıldı.

Mentörün bile mentörü var

Doç. Dr. Öner Uslu liderliğinde hayata geçirilen "Mentör Destekli Psikolojik İhtiyaçlara Duyarlı Öğretim Mesleki Gelişim Programı", öğretmen eğitimine bambaşka bir soluk getiriyor. Projede sadece öğretmenler eğitilmedi; onlara rehberlik edecek özel bir mentör kadrosu da yetiştirildi.

Sistem o kadar sıkı örüldü ki, dünyada eşine az rastlanır "mentörün mentörlüğü" yaklaşımı uygulandı. Yani danışmanlar da sürekli denetlendi ve profesyonel destek aldı. Süreç boyunca ekipler; gözlem formları, ders planlama materyalleri ve özel uygulama kılavuzları üreterek sistemi tamamen bilimsel bir zemine oturttu.

57 öğretmen dokundu, 900 öğrencinin dünyası değişti

Teori sahada birebir test edildi. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde görev yapan tam 57 öğretmen projeye dahil oldu. Bu öğretmenler aracılığıyla tam 900 öğrenciye doğrudan ulaşıldı.

Ölçülen Kriterler: Araştırma ekipleri işi şansa bırakmadı. Sınıflardan toplanan nitel ve nicel verilerle; öğretme motivasyonu, öğrenci motivasyonu, sınıf iklimi, okul doyumu ve İngilizce başarısı gibi hayati değişkenler tek tek analiz edildi.

Özgürlük tanınan sınıfta başarı katlanıyor

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Öner Uslu, elde ettikleri bulguların eğitimde yeni bir dönemi işaret ettiğini söylüyor. Psikolojik ihtiyaçları gözetilen öğrencilerin öğrenme deneyimleri zirveye çıktı.

Öğretmenler artık sınıfta sadece kuralları dayatmıyor. Öğrencilere seçim hakkı tanıyan, süreç odaklı geri bildirimler veren ve destekleyici bir atmosfer kuran yeni bir öğretmen profili doğdu. Eğitim Programları ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık anabilim dallarının ortaklaşa yürüttüğü bu model, Türkiye’deki tüm okullara yayılmaya aday sürdürülebilir bir sistem sunuyor.

