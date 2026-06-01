Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri tıkanma aşamasında. Büyükşehir iştiraklerinden İZDOĞA şirketi çalışanları ile İZSU’nun kadrolu personellerini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, ipler bir hayli gerildi. 3 bini aşkın emekçiyi yakından ilgilendiren süreçte, işveren kesiminden gelen yüzde 16’lık artış önerisi işçi cephesinde karşılık bulmadı. Müzakere masası şimdilik kitlenirken; gözler bugün saat 13.00’te gerçekleşecek görüşmeye çevrildi.

Masanın işveren kısmında İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve SODEMSEN otururken işçi kısmını ise Türk İş çatısı altında hizmet veren Belediye İş Sendikası İzmir 2 No’lu şube temsil ediyor. TİS masasında halihazırda 82 maddelik taslak bulunurken taslağın idari kısımlarında büyük ölçüde mutabık kalınsa da maaş, sosyal yardım ve vardiya ikramiyeleri konusunda henüz uzlaşı sağlanamadı. Arabuluculuk aşaması yarın biterken, sürecin yarın neticelendirilmesi bekleniyor. Aksi durumda yarına kadar taraflar orta yolu bulamazsa eylem çanları çalmaya başlayacak.

Son sözü hakem heyeti söyleyecek

Söz konusu personelin "enerji" iş kolunda faaliyet göstermesi, İZDOĞA çalışanları ve İZSU'nun kadrolu işçileri için yasal bir grev yasağı doğurduğundan arabuluculuk döneminde de bir anlaşma çıkmazsa TİS dosyası doğrudan Yüksek Hakem Kurulu’nun önüne gidecek. Kurulun bu aşamadan sonra vereceği nihai karar ise her iki taraf için de bağlayıcı nitelik taşıyacak.

“Yarın son gün…”

Belediye İş Sendikası İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Savaş Atalay, “İşveren tarafından gelen son teklif yüzde 16’larda kaldı. Kurumun 1982’den beri toplu sözleşme yapan kendi kadrolu işçileri var. Bu işçilerin yıllardır toplu sözleşme metninin içinde yer alan vardiya tazminatları bulunuyor. Şu anda 28 maddemiz var; vardiya tazminatıyla ilgili sıkıntımız var. Şimdi bunları tamamen kaldırmak istiyorlar. Yarın son gün, yüksek hakem başlayacak. Bugün saat 13.00’te tekrar göreceğiz. Yoksa ondan sonraki süreçte alana çıkacağız. Yüksek hakem 80 darbesinden sonra cuntacıların yaptığı anayasaya bizi mahkum ederlerse yapacak bir şey yok, biz de karşı çıkacağız” diye konuştu.