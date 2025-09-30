Son Mühür- Mehmed: Fetihler Sultanı, Gecenin Ucunda ve Aşk 101 gibi yapımlarda rol alan oyuncu ve model Tuba Ünsal, önceki gece yakın arkadaşı Saadet Işıl Aksoy ile birlikte Bebek’te objektiflere yansıdı.

Etkinlik sonrası kameralara yakalandılar

İki oyuncu, katıldıkları etkinliğin ardından Bebek sahilinde bir mekandan çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ikili, “Etkinlikten çıktık” demekle yetindi.

Taksiye bindi, anlaşmazlık çıktı

Geceyi sonlandırmak üzere taksiye binen Tuba Ünsal, şoförle mesafe konusunda yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle kısa süre içinde araçtan indi. Yeniden arkadaşlarının yanına dönen oyuncu, Bebek sokaklarında başka bir taksi aramak zorunda kaldı.

Bebek sokaklarında samimi görüntüler

Gece boyunca cadde üzerinde taksi bekleyen Ünsal ve Aksoy, çevredeki arkadaşlarıyla ayaküstü sohbet ederek zaman geçirdi. Samimi halleriyle dikkat çeken ikili, uzun süre objektiflerin ilgi odağı oldu.