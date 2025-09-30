Son Mühür- Sanatçının oğlu Tuğberk Yavuz hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı. Gazeteci Emrullah Erdinç, “Oğlunun olay sırasında nerede olduğuna dair belirsizlikler dosyayı daha da karmaşık hale getirdi” sözleriyle tartışmayı alevlendirdi. Yavuz’un, olayın yaşandığı saatlerde İstanbul’da olduğu, annesinin ölüm haberini aldıktan sonra Yalova’ya geçtiği öğrenildi.

Tuğberk Yavuz sessizliğini bozdu

Güllü’nün vefatının ardından günler sonra açıklama yapan Tuğberk Yavuz, annesinin ölümüne dair şu ifadeleri kullandı:



“Annemin, alkolün de etkisiyle camı açmak isterken ayağının kayıp düşmüş olabileceğini düşünüyorum. Bir de annem alkol aldığında dengesini kaybeder, yere düşerdi. Canına kıyacak biri değildi.”

Belirsizlikler devam ediyor

Yavuz’un açıklamaları kamuoyundaki şüpheleri tamamen ortadan kaldırmasa da, “intihar ihtimalini” net bir şekilde reddetmesi dikkat çekti. Ölümün ardından başlatılan soruşturma sürerken, Güllü’nün hayranları ve yakınları olayın aydınlatılmasını bekliyor.