Son Mühür- Oyuncu Tuba Ünsal, Berlin’de sahibi olduğu evin kiracısıyla yaşadığı sorunları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme taşıdı. Ünsal, 7 aydır kira ödemeyen kiracısını tahliye ettirebilmek için Almanya’ya gittiğini söyledi.

“Berlin’deyim, hukuki süreç için buradayım”

Ünsal, paylaşımında Berlin’de olduğunu belirterek hukuki mücadele başlattığını vurguladı. Ünlü oyuncu, “7 aydır kiramı ödemeyen ve 1.5 yıl sonra evde tahtakurusu çıktığını söyleyen kiracımı çıkarabilmek için hukuksal mücadeleye geldim” ifadelerini kullandı.

“Almanya’ya giremeyecek hale gelecek hatalar yapıyor”

Tuba Ünsal, kiracısıyla yaşadığı zorlu süreci 5 maddede özetleyerek takipçileriyle paylaştı. Sürecin çığırından çıktığını belirten Ünsal, avukatının sözlerine atıfta bulunarak kiracısının ciddi hatalar yaptığını dile getirdi.

Ünsal’ın paylaştığı 5 madde

Oyuncu, yaşadıklarını şu başlıklarla anlattı:

“Cehennemin yolu iyi niyet taşlarıyla örülü.”

“Kimseye kanunu görmezden gelip üzülüp destek olmaya çalışma.”

“Hala vicdan yapmak! Çünkü avukata göre artık Almanya’ya giremeyecek hale gelecek hatalar yapan biri maalesef seni dinlemeyip işi çığırından çıkarabiliyor.”

“Çocuğu var diye hala üzülmek!”

“Yorgunum.”