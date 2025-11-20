Son Mühür/ Merve Turan- Erçel, dün akşam gerçekleşen gala davetine siyah straplez yaka elbisesiyle katıldı. Sade ama iddialı tarzıyla gecenin öne çıkan isimlerinden biri olan oyuncu, kırmızı halıda tüm dikkatleri üzerine çekti.

Makyaj ve saç stiliyle övgü topladı

Doğal tonlarda makyaj yapan Hande Erçel, saçlarını toplu bir modelle tamamlamayı tercih etti. Ünlü oyuncunun bu sade görünümü, sosyal medyada çok beğenildi.

Takipçilerinden tam not aldı

Erçel’in gala stiline, sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda yorum geldi. “Sade ve şık”, “Harika görünüyorsun”, “Yine çok güzelsin” gibi ifadeler kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Filmin gösterimi için heyecan arttı

Başrolünü Metin Akdülger ile üstlendiği “İki Dünya Bir Dilek” filminin yakında izleyiciyle buluşması beklenirken, gala gecesi hem film hem de Erçel’in tarzıyla konuşulmaya devam ediyor.