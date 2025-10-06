Son Mühür/ Beste Temel- ‘Çemberimde Gül Oya’, ‘Babam ve Oğlum’, ‘Sınav’ ve ‘Kara Para Aşk’ gibi yapımlarla tanınan başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün, bu yıl Paris Moda Haftası’na katılan ünlü isimler arasında yer aldı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Büyüküstün, son dönemde uluslararası davetlerde sık sık boy gösteriyor.

Paris Moda Haftası’nda Valentino SS26 defilesini izleyen oyuncu, sade ama iddialı kombiniyle objektiflerin hedefi oldu.

Kombini kısa sürede gündem oldu

Tuba Büyüküstün’ün tercih ettiği takım ve uzun çizmeler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ünlü oyuncunun tarzını beğenenler kadar eleştirenler de oldu. Sosyal medya kullanıcıları, “farklı ama cesur bir seçim” ve “Büyüküstün tarzını konuşturmuş” yorumlarını yaparken bazıları kombini “fazla iddialı” buldu.

Ekranlardan uzak ama gündemde

Bir süredir dizi projelerine ara veren Tuba Büyüküstün, son olarak çeşitli moda etkinliklerinde ve markaların özel davetlerinde boy gösteriyor. Sanat ve modayı buluşturan duruşuyla dikkat çeken oyuncu, Paris Moda Haftası’ndaki görünümüyle bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı.

Valentino defilesinden yansıyan kareler

Valentino’nun yeni sezon defilesini ön sıradan izleyen Büyüküstün, davette dünyaca ünlü isimlerle bir araya geldi. Etkinlikteki sade saç stili ve doğal makyajıyla beğeni toplayan oyuncunun defile sonrası kulis arkasında çekilen fotoğrafları da sosyal medyada hızla yayıldı.

Takipçileri ikiye bölündü

Tuba Büyüküstün’ün kombini kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, bazı takipçileri “Paris modasına yakışır bir duruş” derken, kimileri “bu tarz ona uymamış” "Görünce tadım kaçtı" ifadelerini kullandı. Oyuncu, gelen eleştirilere henüz bir açıklama yapmadı.