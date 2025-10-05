Son Mühür- O3 Medya imzalı, güçlü hikayesi ve geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken “Gözleri Karadeniz” dizisinin çekimleri yeniden Rize’ye taşındı. Dizinin Rize dönemine geçişiyle birlikte kadroya başarılı oyuncu Evrim Doğan dahil oldu.

Yeni karakter “Fethiye” geliyor

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Evrim Doğan, dizide “Fethiye” karakterini canlandıracak. Fethiye, Osman Maçari’nin (Mehmet Özgür) Rize’deki ortağının kardeşi olarak senaryoya dahil olacak. Doğan’ın karakterinin ilk kez 7. bölümde seyirci karşısına çıkması bekleniyor.

Güçlü oyuncu kadrosu dikkat çekiyor

Dizide Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız başrolleri paylaşırken, kadroda Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi önemli isimler de yer alıyor.

“Azil” ve “Güneş”in imkansız aşkı

Yönetmenliğini Altan Dönmez ve Orkun Çatak’ın üstlendiği dizi, merkezine Azil (Halit Özgür Sarı) ile Güneş (Özge Yağız) arasındaki imkansız aşkı alıyor. Karadeniz’in hırçın doğası eşliğinde ilerleyen hikâye, aşk, intikam ve aile bağlarını iç içe geçiriyor.

Rize’de yeni dönem

Dizinin çekimlerinin yeniden Rize’ye taşınması, hem atmosfer hem de yerel kültür açısından izleyiciye daha otantik bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Bölgenin doğal dokusu, hikâyedeki duygusal geçişleri ve karakterlerin içsel çatışmalarını güçlendirecek.