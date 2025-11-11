Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait kargo uçağının düştüğü açıklanmıştı. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan’da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

RTÜK'ten uyarı!

Yaşanan üzücü olayın ardından RTÜK'ten uyarı geldi. RTÜK Başkanı Mehmet Daniş tarafından yapılan açıklamada, "Yayıncı Kuruluşlarımızın Dikkatine! Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir askerî kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bildirilmiş olup, olayla ilgili resmî soruşturma sürmektedir.

Tüm medya kuruluşlarımıza resmî yetkililer dışında yapılan bilgi ve açıklamalara itibar edilmemesi; yalnızca yetkili mercilerin beyanlarının dikkate alınması gerekliliğini önemle hatırlatıyoruz. Bu tür hassas durumlarda yayıncıların, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi kadar, şehitlerimizin ailelerine ve toplumun hassasiyetlerine saygı göstermesi büyük önem taşıdığından kaza kırım anı ve olay yeri görüntülerinin paylaşılmaması hususu önem arz etmektedir.

RTÜK olarak, kamu düzenini ve toplumsal barışı zedeleyebilecek, bilgi kirliliğine yol açabilecek yayınlara karşı mevzuat çerçevesinde gerekli incelemeler titizlikle yürütülecektir." ifadeleri kullanıldı.

MSB'den yeni açıklama!

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünün belirtildiği açıklamada, "Düşen kargo uçağında mürettebat ile birlikte 20 personel bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" denildi.

