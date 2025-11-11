Edirne'de, belediyeye bağlı bir çalışanın, sokak köpeğine karşı gösterdiği kabul edilemez muamele, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Meriç ve Tunca nehirleri arasında kalan bir tarlada meydana gelen olayda, personelin bir sokak köpeğini iple bağlayarak sürüklediği anların sosyal medyada paylaşılması büyük infial yarattı. Görüntülerin hızla yayılması üzerine, Edirne Belediyesi duruma derhal müdahale etti.

Görüntüler büyük tepkiye yol açtı

Görüntüleri tesadüfen fark eden bir vatandaş tarafından an be an kayıt altına alınan olay, hayvanseverlerin ve kamuoyunun sert tepkisiyle karşılandı. Köpeğin iple çekilerek eziyet edildiği anları içeren videonun sosyal medyada dolaşıma girmesi, belediyenin bu tür davranışlara karşı alacağı önlemleri de gündeme taşıdı.

Personel hakkında idari soruşturma başlatıldı

Yaşanan bu çirkin olay sonrası Edirne Belediyesi yetkilileri harekete geçti. Yapılan ilk incelemeler sonucunda, köpeği sürükleyen personel hakkında idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Belediyeden konuya ilişkin resmi bir açıklama beklenirken, soruşturmanın sonucunda ilgili personel hakkında gerekli yasal ve idari işlemlerin uygulanacağı belirtildi.