Son Mühür- Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait zırhlı araçların Afrin, Rasulayn ve Halep’in kuzeyinden Suriye’ye giriş yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Mehmetçik konvoylarının Münbiç hattına doğru ilerlediği aktarılırken, araçların gece saatlerinde Deyr Ballut ve Advaniyah sınır kapılarından geçtiği kaydedildi.

Sahadan gelen bilgiler, sevkiyatın mevcut birliklere takviye amaçlı olduğunu gösteriyor.

Zeytin Dalı bölgesine destek birlikleri konuşlandırıldı

Zeytin Dalı Harekât alanından Afrin bölgesine geçen birlikler, burada konuşlu kuvvetlere takviye olarak gönderildi. Sevkiyatın, 2. Ordu Komutanlığı bünyesindeki 7. Kolordu Komutanlığına bağlı zırhlı birlikler tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi.

Konvoya insansız hava araçlarının eşlik ettiği; görüntülerin anlık olarak harekât komuta merkezine aktarıldığı ve sevk-idarenin bu doğrultuda yürütüldüğü belirtildi.

SDG’den “panik yok” açıklaması geldi

Terör örgütü SDG’nin sözde yöneticilerinden Ebu Ömer İdlibi, Rudaw’a yaptığı açıklamada sahadaki hareketliliği küçümseyen ifadeler kullandı. İdlibi, şunları söyledi:

“Şu ana kadar sahada tehlike arz eden herhangi bir gelişme yaşanmamış, Türk güçleri doğrudan Münbiç’e girmemiştir.”

Bu açıklamanın, örgüt içinde artan tedirginliği bastırmaya yönelik olduğu değerlendiriliyor.

Fidan, sevkiyat öncesi kritik mesajlar vermişti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sevkiyattan bir gün önce Katar’ın başkenti Doha’da yaptığı açıklamada SDG’nin Suriye devlet kurumlarına entegre olma yönünde hiçbir adım atmadığını vurguladı.

Fidan, Suriye yönetiminin SDG ile kendi temaslarını sürdürebileceğini belirterek şu uyarıda bulundu:

“Türkiye’nin çıkarlarının ve güvenliğinin aksi yönünde konuşlandırılmış bütün unsurların bölgeden çıkarılması gerekiyor.”

Suriye’nin geleceğine ilişkin değerlendirmesinde ise şu ifadeleri kullandı:

“SDG, komuta ve kontrolün tek merkezden yönetilmesi gerektiğini anlamalı. Hiçbir ülkede iki ayrı ordu olmaz. Tek bir ordu ve tek bir komuta kademesi olabilir.”

Ankara–Şam temaslarının ardından sahada tempo yükseldi

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak Bayraktaroğlu’nun 5–6 Aralık tarihlerinde Şam’da gerçekleştirdiği ziyaretin ardından TSK’nın bölgedeki askeri yoğunluğunu artırması, Türkiye’nin güvenlik hassasiyetlerini sahada net şekilde ortaya koyduğu bir adım olarak görülüyor.