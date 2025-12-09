SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Mynet’e yaptığı açıklamada bu yıl sürecin alışılmışın dışında ilerlediğini vurgulayarak dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Erdursun’a göre 2026 için öngörülen en yüksek zam oranı yüzde 25 seviyesinde. Bu oranın üzerindeki bir artış ise “sürpriz” olarak değerlendiriliyor. Ekonomi yönetiminin sürdürdüğü sıkı para politikası da yüksek zam olasılığını azaltıyor.

Erdursun, açlık sınırının şu anda 30 bin TL civarında bulunduğunu, 2026 sonunda ise 35–40 bin TL aralığına çıkabileceğini ifade ediyor. Bu tabloya göre asgari ücrete yüzde 25 zam yapılması durumunda tutarın 27 bin 630 TL’ye ulaşacağı, ancak yine de açlık sınırının oldukça altında kalacağı belirtiliyor.

Erdursun’un değerlendirmesine göre asgari ücrete yapılacak zam, diğer çalışanların maaşlarına aynı oranda yansımadığı için ücret skalası daralıyor ve alım gücü zayıflıyor. Gerçek enflasyonun hissedilenden daha yüksek seyretmesi nedeniyle çalışanlar fiyat artışlarını karşılamakta zorlanıyor. Ayrıca devletten ek prim ya da destek sağlanmasına yönelik beklentinin de düşük olduğu ifade ediliyor.

2026 Asgari ücret zam senaryoları