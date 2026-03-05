Hatay’da polis ekiplerince durdurulan minibüs ve otomobilde yapılan kontrollerde 15 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Polis ekipleri araçları durdurdu

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından Antakya–İskenderun kara yolunda iki araç durdurularak arama yapıldı. Minibüs ve otomobilde gerçekleştirilen kontrollerde, Türkiye’de yasal oturma izni bulunmadığı belirlenen 15 yabancı uyruklu kişi tespit edildi.

Aranan hükümlü göçmenler arasında çıktı

Yakalanan düzensiz göçmenler arasında bulunan A.H. isimli kişinin geçmişte işlediği suç nedeniyle arandığı ortaya çıktı. Yapılan incelemede, A.H.’nin 2021 yılında Türkiye’de hırsızlık suçuna karıştığı ve bu suçtan 1 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Ayrıca söz konusu kişinin 2025 yılında gönüllü geri dönüş kapsamında ülkesine gittiği, daha sonra ise yasa dışı yollarla yeniden Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edildi.

2 organizatör tutuklandı

Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 2 organizatör, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan düzensiz göçmenler hakkında ise ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.