Sri Lanka Savunma Bakanlığı, gemiden gelen acil yardım çağrısının ardından bölgeye çok sayıda gemi ve uçak gönderildiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Vijitha Herath, yaklaşık 180 denizcinin bulunduğu gemiden şu ana kadar 30 kişinin kurtarıldığını duyurdu. Sri Lanka Donanması tarafından kurtarılan 32 İranlı denizci Galle kentine ulaştırılırken, yaralılar Karapitiya Hastanesi’ne sevk edildi. Yetkililer, yaralılardan bir İranlı denizcinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

ABD saldırıyı kabul etti

Reuters’a konuşan bir yetkili, Sri Lanka kıyılarında batan İran fırkateyninin ABD Deniz Kuvvetleri tarafından düzenlenen saldırı sonucu vurulduğunu öne sürdü. Daha sonra ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, basın toplantısında yaptığı açıklamada saldırının sorumluluğunu üstlendiklerini açıkladı.

140 kişi kayıp

Sri Lanka Dışişleri Bakan Yardımcısı ise yerel bir televizyona yaptığı değerlendirmede, Hint Okyanusu’nda gerçekleşen saldırıda en az 80 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Yetkili ayrıca batırılan İran savaş gemisinin Hindistan’ın doğusundaki bir limandan İran’a dönmek üzere yolda olduğunu ifade etti. Olayın ardından ilk değerlendirmelerde en az 140 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

''Derin pişmanlık duyacaklar...''

Olayla ilgili X hesabından paylaşım yapan İran Dışişleri Bakanı Seyad Abbas Araghchi şunları söyledi:

''ABD, İran kıyılarından 2.000 mil uzakta denizde bir vahşet işledi. Hindistan Donanması'nın misafiri olan, yaklaşık 130 denizci taşıyan Dena Fırkateyni, uluslararası sularda uyarı olmaksızın vuruldu. Sözlerime kulak verin: ABD, kendisinin belirlediği emsalden dolayı derin bir pişmanlık duyacak.''