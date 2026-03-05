Son Mühür- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde Meclis’te düzenlenen iftar programı, siyasetin farklı kesimlerini aynı sofrada buluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok siyasi lider ve parti temsilcisinin katıldığı davet, bazı parti liderlerinin yokluğu ve iftar menüsü üzerinden yükselen tartışmalarla da gündeme geldi.

TBMM’de geniş katılımlı iftar daveti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un davetiyle Meclis’te gerçekleştirilen iftar programına siyasetin farklı kanatlarından önemli isimler katıldı.

İftar sofrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da yer aldı.

Programda ayrıca TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Celal Adan ve Pervin Buldan ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da hazır bulundu.

Eski Meclis başkanlarından Mustafa Şentop, İsmet Yılmaz, Bülent Arınç, İsmail Kahraman, Cemil Çiçek ve Ömer İzgi de iftar davetine katılan isimler arasında yer aldı.

Bazı parti liderleri programa katılmadı

İftar davetine katılımın geniş olmasına rağmen bazı siyasi parti liderlerinin programa katılmaması dikkat çekti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, aynı akşam il ve ilçe başkanlarına verdiği iftar programı nedeniyle davete iştirak etmediği öğrenildi.

Öte yandan Yeniden Refah Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarının da iftar programına katılmadığı bildirildi.

İYİ Parti ise TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na üye vermemesi sonrası Kurtulmuş’un iftar davetine de olumsuz yanıt verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, aynı saatlerde Meclis Bahçe Lokantası’nda partili milletvekilleriyle iftar yaptı.

Özgür Özel programı iptal etti

İftar davetine katılması beklenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise son anda programını değiştirdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın tutuklanmasının ardından CHP lideri Özel’in, Meclis’teki iftar programına katılmak yerine Sincan Cezaevi’ne giderek Özcan’ı ziyaret ettiği öğrenildi.

İftar menüsü tartışma yarattı

Meclis’te verilen iftar yemeğinin menüsü de kamuoyunda tartışmalara neden oldu. İftar programında lebeniye çorbası, karamelize soğanlı avokado favalı enginar, içli köfte ve sebzeli çıtır börek, çilekli file bademli narlı yeşil salata, keşkek yatağında dana antrikot, fındıklı narlı güllaç ve zencefilli sumak şerbeti ikram edildiği öğrenildi.

Sosyal medyada ve kamuoyunda bazı kesimler, ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek menünün halkın iftar sofralarından uzak olduğu yönünde eleştirilerde bulundu.

Özlem Zengin’den eleştirilere yanıt

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Genel Kurulu’nda devam eden görüşmeler sırasında menü üzerinden yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Zengin, yemeklerin Meclis mutfağında görev yapan aşçılar tarafından hazırlandığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu yemeklerin tamamı Meclis’te görev yapan aşçılarımız tarafından hazırlandı. Biz istersek orucumuzu bir bardak suyla da açarız.”

"Milletimiz ne yiyorsa biz de aynı sofraya talibiz"

Zengin sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu tartışmalara müsaade etmeyelim. Akşam peynir ekmekle de iftarımızı açarız, bunda hiçbir sorun yok. Milletimiz ne yiyorsa biz de aynı sofraya talibiz.”

“Peynir, ekmek ve çayla da iftar açabiliriz”

Eleştirilerin Meclis’in kurumsal itibarına zarar vermemesi gerektiğini belirten Zengin, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Eleştirilerimizi yaparken TBMM’nin değerini ve milletvekillerinin itibarını zedeleyen bir dil kullanmamaya dikkat etmeliyiz.

Bu tür tartışmalar Türkiye’ye zarar verir. Makul bir zeminde buluşalım; peynir, ekmek ve çayla da iftar açabiliriz.”