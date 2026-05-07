Son Mühür / Selda Meşe- Çiğli Belediyesi mayıs olağan meclis toplantısının ikinci oturumu, Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın yönetiminde gerçekleştirilirken toplantıya komisyonda yer alan önergelerle başlandı. 2025 yılı kesin hesap cetvelleri maddesi tartışmalara neden oldu.

AK Partili Önler: Mali açıdan iyi yönetilmiyor!



AK Partili meclis üyesi Kadir Önler "Üzülerek söylüyorum belediyemiz resmi iflasa doğru gidiyor. 2024 yılında gelirlerimiz 1 milyar 723 milyon, giderlerimiz 2 milyar 272 milyon lira. İlk yıl Çiğli’de 549 milyon lira açık verdik. 2025 yılı çok önemliydi. Açığın kapatılmasını ve projeler anlamında bir beklenti içinde olduk. Bu yıl 968 milyon açık verdik. Toplamda belediye 2 yılda belediye 1 milyar 517 milyon lira açık vermiş. 2026 yılı bizi ürkütüyor. Bu yılda Çiğli’de hizmet olamayacağını düşünüyoruz. Çok iyi bir çalışma yapılırsa açık kapatılır. Belediye mali açıdan iyi yönetilmiyor" dedi.

“Bu kadar satma çok fazla”



AK Partili meclis üyesi Mürşit Avcı "2025 yılı tahmini gelir bütçesi 4 milyar 200 milyon lira. Gerçekleşen gelir bütçesi ile 2 milyar 393 milyon 885 bin lira. Gelirde yüzde 57’lik bir gerçekleşme olduğunu görüyoruz. Bu kadar satma gerçekten çok fazla. Yüzde 57’lik satma gerçekten çok fazla. Gerçekleşen bütçeleri sizinle paylaşmak istiyorum. Vergi 343 milyon 507 bin lira. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 576 milyon 682 bin lira. Alınan bağış ve yardımlar 574 milyon 746 bin lira. Diğer gelirler 1 milyar 474 milyon 975 bin 786 lira. Sermaye gelirleri 8 milyon 144 bin 347 lira. Giderlere baktığımızda ise personel giderleri 372 milyon 337 bin 708 lira. Yüzde 82.65 oranında bir gerçekleme söz konusu en çok tahmini bütçe de tutan rakam da personel giderlerinde var. Mal ve hizmet alım giderleri ise 2 milyar 54 milyon 527 bin 507 lira. Mal ve hizmet giderlerinin ne olduğunu açıklayalım. Belediyeye ait şirketlerin normalde personel gideri belediyeye hizmet olarak faturalandırılır bunun çoğu da personel gideri. Belediyenin personel giderinin bütçe içerisinde yüzde 70 üzerinde olduğunu görüyoruz” dedi.

“Olmayan parayı harcamışız”



“Cari transferler 584 milyon 456 bin 732 lira” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Avcı, “Sermaye giderleri 71 milyon 993 bin 793 lira. Toplamda 2025 yılında Çiğli Belediyesi’nin harcamış olduğu tutar 3 milyar 362 milyon 807 bin 692 lira. 968 milyon 922 bin 589 lira 10 kuruş bir açığımız söz konusu. 1 milyar liraya yakın olmayan parayı harcamışız. Öz kaynaklar eksiğe düştüğü zaman münfesih durum söz konusu olur. Belediyeye cari anlamda daha iyi bir disiplin gerekli. 1500’e yakın personel var personeller daha iyi değerlendirilebilir” diye konuştu.

“Onları açlık sınırında tutuyoruz”



CHP Grup Başkan Vekili Alev Koç, “Ülkemizde 9 bini aşkın üreticiyle ortaklık yapan bir kooperatif var. Çevresinde üç harfli marketler var. O marketlerden uygun fiyatlı alışveriş yapamadığımız gibi geçtiğimiz günlerde zarar ettiklerini de söylediler. Bizim belediyemiz kamu yararına odaklanmıştır. 2026 yılı rakamlarıyla asgari ücret 28 bin, açlık sınırı ise geçen ay hesaplamalarına göre 34 bin lira. Yoksulluk sınırı 112 bin lira. Bizim herhalde herhangi bir işçiye 112 bin lira ödüyor muyuz? O zaman yanlış yapıyoruz. Onları açlık sınırında tutuyoruz. Bizim bütçede açık vermemiz kamu yararına aykırı bir durum” ifadelerini kullandı.



Avcı’nın sözleri üzerine konuşan CHP’li Bülent Bingöl, “Belediye cari açık vermiş elbette verecek. Biz vatandaşa ‘çöplerinizi toplayamıyoruz, haşere ile mücadele edemeyiz’ diyemiyoruz. Belediyenin kayıp bir kuruşu yok. Biz kayıp olan kuruşun peşini bırakmayız” dedi.



AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Kaner, “2025 yılında elde ettiğimiz gelirle giderimizi karşılayamamışız. Kazandığımız paradan 1 milyar lira açığı var. Onur Emrah Yıldız, hiçbir borcu, sıkıntısı olmayan belediyede bile gelirin yarısından fazla para harcamış. Kayıp olsaydı hep birlikte bulurduk ama harcanmış bu para. Size her konuda desek olacağımızı söyledik; bu personel rejimi ile bu sürmüyor. 220 bin kişilik Çiğli’nin hakkını bin 600 kişilik personel rejimi ile bitiriyoruz. Cari açık verebiliriz, kar etmek zorunda değiliz katılıyorum. Genel bütçe ve Çiğli bütçesini mukayese ettiler. Gayri Safi Milli Hasılaya göre yüzde 1 açık vermişiz; burada yüzde 50 açık vermişiz. Ülkeyle eş değer gitsek tutmuyor; borçsuz bir belediye olsak gitmiyor. Sosyal demokrat ekolünden gelen bir belediye başkanısınız. 25 yıldır Çiğli’yi CHP yönetiyor. Katlanarak giden bir borç var. Çırpınıyorsunuz onu da görüyoruz… 2025 yılında 1 milyar açık verilmesi kabul edilebilir ve sürdürülebilir değil. 2026’da da aynı tedirginliğimiz devam ediyor” açıklamalarında bulundu.



“Çiğli Belediyesi 1992’deki genelgeye istinaden ikinci kez belediye olmuş 34 yıllık belediyeyiz” sözleriyle eleştirilere yanıt veren Başkan Yıldız, “Bunu 7 yılı Galip Başkan döneminde yönetildi; 27 yıldır CHP’li bir anlayışla yönetildi. Biz bu dönem üzerinden siyaset yaparsak iyi olur. Göreve geldiğimizde en çok maruz kaldığımız ve köşeye sıkıştığımız konu SGK ve vergi borçları. CHP’li belediye başkanı olarak değil Çiğli Belediye Başkanı olarak iftihar ederek söylüyoruz; SGK borçlarının ödenmesine yönelik 12.03.2026 tarihinde ilgili mahkeme kararıyla taşkın haciz davası kazanılmıştır. 2 milyar 164 milyon TL’lik arsasını mahkeme kararıyla SGK’ya vermiştir ve bu borç silinmiştir. Kurumlar vergisi olan borcu neden ödemedik? Ömer ve Kemal Bey ile istişare ettik. Yaklaşık 1 milyar 100 milyona yakın bir borcumuz var. Bu borca karşılık da yapılandırma çıktı. Bu borcumuzu da Çiğli Belediyesi envanterindeki sağlık ocağı, okul ve kreşi vererek kapatacağız. Bahsedilen yüzde 57’lik açık veriyoruz konularla ilgili bunlar borç olarak ödendiği takdirde bahsedilen bütçeyi geçmiş de olacağız” dedi.



“Bilinmesini isteriz ki Çiğli Belediyesi’nin bir Şirintepe Konut Yapı Kooperatifi, sonrasında Çamlıkent Kooperatifindeki ruhsat yenilenmesini de oy çokluğuyla aldık” sözleriyle devam eden Yıldız, “Yaklaşık olarak 1 ila 1.2 milyar lira arasında kasamıza bir envanter gelecek. Bunlar yeterli değil. Hiç gitmediğimiz mahallelerde açılışlar yapıyoruz. Bilinsin isteriz ki artık hiper enflasyon ülkesinde olduğumuzu unutuyoruz. Bir Papua Yeni Ginesi’nin Türk Lirası’na karşı üstünlüğü hepimizin yaşamına etkisi var. Sadece Türkiye’de sadece Çiğli bu açığı vermiş değil. Elbetteki çalışanımızın maaşını eksiksiz alacağı politikadan bir adım geriye atmayacağız. 220 bin kişiye de hizmet ediyoruz, çalışanlarımızın maaşını zamanında vermek için gayret ediyoruz. Tek sorunumuz iki pazaryerinin üzerinin kapatılmaması. Yollarımızın kötü olması bazı caddelerde. Bütçeyle ilgili kesinlikle Dicle kenarında koyun kaybolsa hesabını sorarım anlayışından geliyoruz. İyi niyetinizden şüphemiz yok. Hepsi kendi alanında başarılı insanlar. Ben Çiğli Belediye Başkanı olarak Çiğli Belediyesi gelirlerini gerçekleştirsin diye siyasi geleceğimi tehlike altına atarak bin lira altına icrai imza atıyorum. Ben taşın altına elimi değil, gövdemi değil bedenimi yatırmışım. Belediyenin kasasına gelecek 1 TL gelecekse ona imza atan da benim. Herkes bilsin, biz Çiğli için yüksek aidiyet duygusuyla çalışmaya devam edeceğiz. Bu konuda da şeffafız” diye konuştu.