Son Mühür- 12 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve bağlı işyerlerinde Öz Büro İş Sendikası tarafından alınan grev kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla ertelendi. Karar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 63. maddesi gereğince alındı.

Grev 60 gün boyunca ertelendi

Resmi Gazete’de yer alan karara göre, sendikanın aldığı grev kararının “genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte” olduğu değerlendirildi. Bu nedenle, söz konusu grevin 60 gün süreyle ertelenmesine hükmedildi.

Kararın hukuki dayanağı

Karar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 63. maddesine dayandırıldı. Bu madde, “genel sağlık ve milli güvenliği bozucu nitelikte” görülen grevlerin Cumhurbaşkanı kararıyla ertelenmesine imkan tanıyor.