Son Mühür- İstanbul’da yürütülen “Kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında yaklaşık altı aydır tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Şahan hakkında ikinci kez tutuklama kararı verdi.

Avukattan tepki: "Somut delil yok"

Şahan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Somut bir delille desteklenmeksizin, yalnızca etkin pişmanlık ve müşteki beyanlarına dayanılarak verilen İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği’nin tutuklama kararına itiraz edeceğiz.”

Başsavcılık Kararını Kamuoyuna Duyurdu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Şahan’ın “çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma” ve “irtikap” suçları kapsamında tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Şüphelinin birçok irtikap eylemi gerçekleştirdiği, bu eylemlerden elde edilen menfaatleri örgüte aktardığı yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğu değerlendirilerek tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir.”

"Ekrem İmamoğlu liderliğinde örgüt" iddiası

Savcılığın sevk kararında dikkat çeken ifadeler yer aldı. Belgelerde, Şahan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun liderliğini yaptığı iddia edilen “çıkar amaçlı suç örgütü” içinde bulunduğu öne sürüldü.

Sevk yazısında, Şahan’ın Beylikdüzü döneminden bu yana örgütte aktif rol aldığı, çelişkili beyanlarla bu durumu gizlemeye çalıştığı, irtikap eylemleriyle örgüte milyonlarca lira aktardığı iddia edildi.

"Sistem" yapılanması ve irtikap suçlamaları

Başsavcılığın açıklamasına göre, şüpheliden alınan ifadeler ve tanık beyanları, Şahan’ın elde ettiği haksız kazançları örgütün “Sistem” adı verilen yapısına aktardığını ortaya koyuyor.

Dosyada yer alan etkin pişmanlık ifadeleri ve müşteki anlatımlarının, Şahan’ın suç örgütüyle bağlantısını güçlendirdiği belirtildi.

Tutuklama gerekçeleri

Hakimlik kararında, tutuklama nedenleri şu gerekçelere dayandırıldı:

Suçun vasıf ve mahiyeti,

Eylem sayısı ve mevcut delil durumu,

Yüksek ceza ihtimali,

Tahliye halinde müşteki ve tanıklar üzerinde baskı oluşturma ihtimali.

İtiraz süreci başlıyor

Avukat Hüseyin Ersöz, kararın adalete aykırı olduğunu savunarak en kısa sürede tutuklama kararına itiraz edeceklerini duyurdu.