ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela hükümetine yönelik dikkat çekici bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Trump, ABD’nin sınır dışı etmek istediği mahkumların ve akıl hastanelerinden gelen kişilerin Venezuela tarafından kabul edilmesi gerektiğini sert bir dille ifade etti.

“Canavarlar yüzünden insanlar hayatını kaybetti”

Trump, “Venezuela'nın, dünyanın en kötü akıl hastanelerinden gelenler de dahil olmak üzere, mahkumları ve akıl hastanelerindeki kişileri derhal kabul etmesini talep ediyoruz. Bu kişiler Venezuela ‘yönetimi’ tarafından ABD’ye zorla gönderilmiştir. Bu ‘canavarlar’ yüzünden binlerce insan ağır şekilde yaralandı, hatta hayatını kaybetti. Onları derhal kabul edin, yoksa ödeyeceğiniz bedel hesaplanamaz boyutlarda olur” ifadelerini kullandı.

Detay paylaşmadı

ABD Başkanı’nın açıklamalarında, Venezuela hükümetine karşı hangi adımları atacağına dair somut bir plan yer almadı. Trump’ın sert çıkışı, iki ülke arasındaki gerilimi yeniden gündeme taşırken, Washington yönetiminin ilerleyen günlerde konuyla ilgili atacağı adımlar merak konusu oldu.