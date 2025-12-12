Finlandiya'nın en üst ligi Veikkausliiga’nın başarılı takımlarından ve 9 lig şampiyonluğu bulunan FC Haka’nın Tehtaan Kentta Stadyumu, haftalar önce küme düşmesinin ardından geçtiğimiz pazar günü 15 yaşından küçük üç taraftar tarafından ateşe verildi. Yangında bir tribün ve alevlerin sıçradığı sahanın bir kısmı tamamen yandı. FC Haka Başkanı Marko Laaksonen, maliyetin henüz hesaplanmadığını ancak önemli miktarlarda olacağını açıkladı. Olay, sosyal medyada büyük tepki topladı.

