Son Mühür- Ukrayna özel kuvvetleri Karadeniz'de üst üste gerçekleştirdikleri saldırıların ardından bu kez Hazar Denizi'nde silah ve askeri teçhizat taşıyan iki Rus gemisine yönelik, yerel bir direniş hareketi olarak tanımladıkları bir operasyon düzenlediklerini açıkladı.

Saldırının ne zaman gerçekleştiği belirtilmedi. Ukraynalı bir yetkili Perşembe günü yaptığı açıklamada, Kiev'in insansız hava araçlarının Hazar Denizi'ndeki bir Rus petrol platformunu ilk kez vurduğunu ve yaklaşık 20 kuyudan petrol ve doğalgaz çıkarılmasını engellediğini söylemişti.

Telegram üzerinden duyurdu...



Özel kuvvetlerin Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, gemilerin nasıl vurulduğu veya hasarın boyutu hakkında bilgi verilmedi. Açıklamada, gemilerin Rusya'nın Kalmıkya bölgesi açıklarında vurulduğu belirtildi.

Söz konusu gemilerin "Besteci Rahmaninoff" ve "Askar-Sarydzha" isimlerini taşıdığı ve bu gemilerin İran ile Rusya arasında askeri yük taşıdıkları gerekçesiyle ABD tarafından yaptırım uygulandığı öğrenildi.

Rusya'dan karşı hamle...



Rusya Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin gece boyunca Ukrayna üzerinde ve Karadeniz'de 90 Ukrayna insansız hava aracını imha ettiğini bildirdi.