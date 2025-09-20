Rusya, Ukrayna’ya yönelik saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin gece boyunca Rusya tarafından yoğun bombardımana uğradığını açıkladı.

Zelenskiy, saldırılarda 40 seyir ve balistik füzenin yanı sıra yaklaşık 580 insansız hava aracının (İHA) kullanıldığını belirtti. Ukrayna askerleri gece boyunca gökyüzünü savundu ve F-16 pilotları ülkeyi seyir füzelerine karşı etkili bir şekilde korudu.

Saldırılar birçok bölgeyi vurdu

Zelenskiy, Dnipro, Mykolaiv, Çernigiv, Zaporija, Poltava, Kiev, Odessa, Sumi ve Harkov bölgelerinin saldırı altında olduğunu aktardı. Düşmanın hedefinin altyapı, yerleşim alanları ve sivil işletmeler olduğunu vurgulayan Zelenskiy, Dnipro’da yüksek bir binaya füzenin doğrudan isabet ettiğini ve bombardımanda şu ana kadar onlarca kişinin yaralandığını, üç kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Uluslararası destek çağrısı yaptı

Zelenskiy, saldırıların askeri bir gereklilik değil, Rusya’nın sivilleri sindirme ve altyapıyı yok etme stratejisi olduğunu söyledi. Bu nedenle uluslararası yanıtın güçlendirilmesi gerektiğini belirten Zelenskiy, "Bu tür saldırıların her biri askeri bir gereklilik değil, Rusya'nın sivilleri sindirmek ve altyapımızı yok etmek için uyguladığı kasıtlı bir stratejidir. Bu nedenle güçlü bir uluslararası yanıta ihtiyaç vardır. Ukrayna kendini ve Avrupa'yı savunabileceğini kanıtladı, ancak güvenilir bir kalkan için birlikte hareket etmeliyiz: hava savunmasını güçlendirmeli, silah tedarikini artırmalı ve Rus askeri yapısına ve onu finanse eden sektörlere yönelik yaptırımları genişletmeliyiz. Rusya'ya yönelik her kısıtlama, kurtarılan hayatlar anlamına gelir" dedi.