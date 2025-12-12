Son Mühür- ABD Başkanı Trump'a olan yakınlığıyla bilinen ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, son dönemdeki açıklamalarıyla geçmişteki seleflerinden çok daha farklı bir diplomat olduğunu gözler önüne sermişti.

Barrack'ın tartışma yaratan açıklamalarını mercek altına alan Gökhan Çınkara, söz konusu açıklamaların öylemesine yapılmış açıklamalar olmadığına dikkat çekti.



Filtresiz iletişim kuruyor...



"Ambassador Barrack Orta Doğu'ya yabancı değil; bölgesel yatırım ağları konusundaki hakimiyeti, hükümdar elitlerle yakın bağları ve kendi aile kökenleri onu bölgede derinden kökleştiriyor.'' hatırlatmasında bulunan Çınkara,

''Onun yorumlarını bir yabancının gafı olarak geçiştirmek bir yanlış hesaplama olur. Bana göre, Barrack tam da doğrudan, filtresiz iletişimiyle birçok kişiyi rahatsız edici gerçeklerle yüzleşmeye zorladığı için eleştiri oklarına hedef oluyor." mesajı verdi.



Barrack ne demişti?



Tom Barrack'ın tartışma yaratan açıklamaları satır başlarıyla şöyle...

"Türkiye'nin 1919 sonrası ulus-devlet modeli, Doğu Akdeniz'de ekonomik gelişimi engelliyor. Osmanlı millet sistemine dönüş zamanı; yeni bölgesel düzen kurulsun." (Kathimerini)

"Erdoğan-Netanyahu gerilimi retorik; danışıklı dövüş gibi. Türkiye S-400'lerden uzaklaşıyor, Rus petrolüne bağımlılığı azalıyor. Gazze istikrar gücünde Türkiye olmayacak." (Fox News)

"ABD 1946'dan beri 93 darbe/rejim değişikliğinde rol aldı; Ortadoğu'da Batı tipi demokrasi tutmadı. Türkiye-Suriye-İsrail ilişkileri yeniden tanımlanmalı." (Mıken Enstitüsü)

"İsrail demokrasi değil; Türkiye devreye girmeseydi Hamas-İsrail ateşkesi çökerdi. Erdoğan'a meşruiyet veriyoruz." (Doha forum)

