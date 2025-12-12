Bunlara ek olarak, bir yetenek ajansı olan Retrograde’i kuran Beverley, “Working Hard” adlı haftalık podcast’inde tanınmış girişimcileri ağırlıyor.

Şirketlerinde 100’ün üzerinde çalışan bulunduğunu belirten Beverley, ekibinin büyük çoğunluğunu Gen Z’nin oluşturduğunu söylüyor. Gençlerin iş yapma tarzını bir “süper güç” olarak nitelendiren Beverley, yüz yüze çalışmanın yarattığı sinerjiye de dikkat çekiyor. Politik ve toplumsal konularda açık tutum sergilemesi, özellikle genç takipçilerinden yoğun destek görüyor. Beverley, 2025 yazında fotoğrafçı Amar Daved ile Fransa’da evlendi ve düğününü milyonlarca takipçisiyle paylaştı. Aynı yılın sonbaharında yaşadığı düşük deneyimini de sosyal medyada paylaşarak, bu tür deneyimlerin tabu olmaması gerektiğini vurguladı.

“Kadınlara kolayca ‘influencer’ deniyor ama erkeklere...''

Kendisini influencer olarak tanımlamayan Beverley, bu etiketin kadınlara çok kolay yapıştırıldığını belirterek, “Kadınlara kolayca ‘influencer’ deniyor. Erkekler aynı noktada girişimci ya da yatırımcı olarak anılıyor” diyor. İçerik üretmeyi sevdiğini ancak asıl motivasyonunun problem çözmek ve iş kurmak olduğunu vurguluyor.