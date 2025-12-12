Son Mühür - Oxford’da öğrenci kredisi gecikince hazırladığı egzersiz programını satarak işe başlayan Grace Beverley, bugün spor giyimden dijital uygulamalara kadar uzanan 70 milyon sterlinlik (420 milyon TL) küresel wellness ekosisteminin sahibi konumunda. Gen Z’nin yeni nesil girişimcilik modelinin önde gelen isimlerinden biri olarak görülen Beverley’nin başarı hikâyesi, İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Times’a göre Oxford Üniversitesi’nde müzik eğitimi aldığı yıllarda başladı. Öğrenci kredisi gecikince sekiz haftalık bir antrenman programı hazırlayıp 35 sterline satışa sunan Beverley, birkaç hafta içinde 80 bin sterlin kâr elde etti. Üniversite yıllarında yüz binlerce e-kitap satan Beverley, mezun olduğunda sosyal medyada 1 milyon takipçiye ulaşmıştı.
Beverley, Instagram’da paylaştığı egzersiz içerikleriyle başlayan yan işini, bugün yaklaşık 70 milyon sterlin değerinde bir küresel marka grubuna dönüştürdü. Yapının üç ana markası bulunuyor:
Tala: Uygun fiyatlı spor giyim markası
Shreddy: Aylık abonelik modeliyle çalışan egzersiz uygulaması ve takviye ürünleri
Productivity Method: Planlayıcılar ve verimlilik odaklı ürünler
Bunlara ek olarak, bir yetenek ajansı olan Retrograde’i kuran Beverley, “Working Hard” adlı haftalık podcast’inde tanınmış girişimcileri ağırlıyor.
Gen Z yönetimi
Şirketlerinde 100’ün üzerinde çalışan bulunduğunu belirten Beverley, ekibinin büyük çoğunluğunu Gen Z’nin oluşturduğunu söylüyor. Gençlerin iş yapma tarzını bir “süper güç” olarak nitelendiren Beverley, yüz yüze çalışmanın yarattığı sinerjiye de dikkat çekiyor. Politik ve toplumsal konularda açık tutum sergilemesi, özellikle genç takipçilerinden yoğun destek görüyor. Beverley, 2025 yazında fotoğrafçı Amar Daved ile Fransa’da evlendi ve düğününü milyonlarca takipçisiyle paylaştı. Aynı yılın sonbaharında yaşadığı düşük deneyimini de sosyal medyada paylaşarak, bu tür deneyimlerin tabu olmaması gerektiğini vurguladı.
“Kadınlara kolayca ‘influencer’ deniyor ama erkeklere...''
Kendisini influencer olarak tanımlamayan Beverley, bu etiketin kadınlara çok kolay yapıştırıldığını belirterek, “Kadınlara kolayca ‘influencer’ deniyor. Erkekler aynı noktada girişimci ya da yatırımcı olarak anılıyor” diyor. İçerik üretmeyi sevdiğini ancak asıl motivasyonunun problem çözmek ve iş kurmak olduğunu vurguluyor.