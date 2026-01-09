Son Mühür - ABD Başkanı Donald Trump'ın Truth Social sitesinden yaptığı açıklama yaptı.

Trump'ın açıklaması şu şekilde:

''2. Saldırıyı iptal ettim''

"Venezuela, 'Barış Arayışı'nın bir göstergesi olarak çok sayıda siyasi tutukluyu serbest bırakıyor. Bu son derece önemli ve akıllıca bir adımdır.

ABD ile Venezuela, özellikle petrol ve gaz altyapılarını çok daha büyük, daha iyi ve daha modern bir biçimde yeniden inşa etme konusunda iyi bir iş birliği içinde çalışmaktadır.

Bu iş birliği sayesinde, daha önce beklenen ikinci saldırı dalgasını iptal ettim; görünüşe göre buna ihtiyaç olmayacak. Ancak güvenlik ve emniyet amacıyla tüm gemiler yerlerinde kalacaktır. BIG OIL tarafından en az 100 milyar dolar yatırım yapılacaktır; bugün Beyaz Saray’da hepsiyle görüşeceğim. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"

Venezuela’da cezaevileri boşalıyor

Ulusal basında yer alan habere göre devlet televizyonu VTV’ye konuşan Venezuela Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodríguez, ülkede barışı ve toplumsal birlikteliği güçlendirme amacıyla önemli sayıda kişinin serbest bırakıldığını duyurdu. Sürecin yürütülmesinde katkı sağlayan eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodríguez Zapatero, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve Katar yönetimine teşekkür eden Rodríguez, bu jestin Bolivarcı hükümetin barışı arama niyetinin bir göstergesi olduğunu belirtti. Ayrıca anayasal kurallara uyan siyasi partiler ve sivil toplum örgütleriyle diyaloğa açık olduklarını ve barış ortamını güçlendirme çabalarının süreceğini ifade etti. Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab da çok sayıda tutuklunun serbest bırakılması sürecinin ülkenin adalet sistemine uygun şekilde yürütüldüğünü söyledi. Henüz net bir rakam paylaşılmamasına rağmen, Foro Penal’in verilerine göre ülkede yüzlerce siyasi mahkum bulunuyor ve bu tahliyelerin onların durumunu etkileyebileceği belirtiliyor.