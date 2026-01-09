Son Mühür - İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması, Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki duruşma salonunda gerçekleştirildi. Yargılama, yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldı.

Uluslararası gözlemci katılımı

İstanbul Barosu yönetiminin yargılandığı duruşmayı, 83 farklı ülkeden hukukçuları temsil eden 30 baro ile 17 uluslararası hukuk birliğinin temsilcileri izledi. Duruşmada çok sayıda baro başkanı ve üst düzey hukuk temsilcisi gözlemci olarak yer aldı.

Mahkemeden oy birliğiyle beraat

Taraf beyanlarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında yüklenen suçun unsurlarının oluşmadığına hükmeden mahkeme, tüm sanıklar yönünden ayrı ayrı ve oy birliğiyle beraat kararı verdi.