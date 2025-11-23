İsviçre’nin Cenevre kentinde ABD, Ukrayna ve Avrupa ülkelerinden temsilcilerin katılımıyla 28 maddelik yeni barış planı üzerinde müzakereler sürerken, ABD Başkanı Donald Trump savaşın gidişatına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı “korkunç ve gereksiz bir felaket” olarak nitelendirerek, çatışmanın “zayıf liderlik” nedeniyle ortaya çıktığını söyledi.

Trump: “Ben görevde olsaydım savaşın başlaması mümkün değildi”

Başkan Trump, açıklamasında savaşın sorumluluğunu selefi Joe Biden yönetimine yükledi.

“ABD ve Ukrayna’da güçlü ve doğru liderlik olsaydı bu savaş hiç yaşanmazdı” diyen Trump, kendi yönetimi döneminde Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmayı aklından bile geçirmeyeceğini savundu.

Trump, “Ben görevdeyken böyle bir ihtimal konuşulmuyordu bile. Putin asla saldırmazdı” ifadesini kullandı.

“2020 seçimleri hileyle çalınmasaydı bugün bambaşka bir tablo olurdu”

Seçim sürecine yönelik iddialarını yeniden gündeme taşıyan Trump, Ukrayna-Rusya Savaşı’nın “Biden’ın göreve gelişinin bir sonucu” olduğunu öne sürerek şöyle devam etti:

“2020 seçimleri radikal demokratların hileleriyle sonuçlanmasaydı bugün Ukrayna’da savaş olmazdı. Bu çatışma Biden’ın zayıf yönetiminin ürünüdür.”

Trump’ın bu sözleri, ABD iç siyasetinde yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

“Savaş bana miras kaldı, Ukrayna minnet göstermedi”

Trump, savaşın başlamasına neden olan sürecin kendi döneminden sonra geliştiğini vurgularken, Ukrayna yönetimini de eleştirdi:

“Bu savaş benim masama miras bırakıldı. Buna rağmen destek için çabaladık ancak Ukrayna yönetimi hiçbir noktada minnet göstermedi. Avrupa’nın Rus petrolü almaya devam etmesi ise tam bir ikiyüzlülük.”

“Biz NATO üzerinden silah satıyorduk; Biden ücretsiz verdi”

Başkan Trump, ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı askeri destek konusunda da kendi politikaları ile Biden dönemi arasında fark olduğunu dile getirdi.

Trump, “Biz NATO üzerinden Ukrayna’ya silah satışını sürdürüyor, mali dengeyi koruyorduk. Biden ise her şeyi bedava dağıttı. Bu hem Amerikan halkına yük oldu hem de savaşın uzamasına neden oldu” dedi.

Barış arayışları sürüyor: 28 maddelik plan masada

Trump’ın sert açıklamaları, Cenevre’de yürütülen barış görüşmeleri devam ederken geldi. Görüşmelerde Washington’ın sunduğu 28 maddelik teklif kapsamında ateşkes, güvenlik garantileri ve enerji hatlarının korunmasına ilişkin maddeler ele alınıyor.

ABD yönetiminin diplomatik girişimleri sürerken, Başkan Trump’ın çıkışı hem Avrupa hem de Kiev yönetiminde yankı uyandırdı.