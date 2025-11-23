Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün (WIPO) açıkladığı Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri 2025 Raporuna ilişkin değerlendirmesinde Türkiye’nin küresel inovasyon alanındaki hızlı yükselişini vurguladı. Bakan Kacır, yerli patent başvurularında dünyanın en güçlü 10 ekonomisi arasında yer aldığımızı belirterek, “Yerli patent artış hızında dünyanın en hızlı yükselen ilk üç ülkesi arasındayız” dedi.

Kacır, raporun Türkiye’nin patent, marka, tasarım ve kadın buluşçular kategorilerinde dünya ortalamasının üzerinde performans sergilediğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Türkiye kadın buluşçu oranında dünya lideri oldu

Bakan Mehmet Fatih Kacır, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye’nin uluslararası patent başvurularında dikkat çekici bir başarının altına imza attığını vurguladı. Kacır, PCT (Uluslararası Patent İşbirliği Anlaşması) kapsamında kadınların yaptığı patent başvurularında %26,1 oranıyla dünya lideri konumuna ulaşıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye fikri mülkiyet alanında küresel ligde yeni bir başarı elde etti. Markadan tasarıma, patentten kadın buluşçulara kadar her alanda güçlü bir yükseliş trendi sergiliyoruz.”

Marka ve tasarım başvurularında da zirve yarışında

Rapora göre Türkiye, yerli marka başvurularında dünya 6’ncısı, yerli tasarım başvurularında ise dünya 3’üncüsü oldu. Bu performansın arkasında mühendislerin, akademisyenlerin, araştırmacıların ve özellikle kadın girişimcilerin yer aldığını belirten Kacır, “Bu tablo büyük bir emeğin yansımasıdır” dedi.

Kacır, Türkiye’nin fikri mülkiyet alanında rekabet gücünü her geçen yıl artırarak küresel yarışta sağlam bir yer edindiğini vurguladı.

Patent başvurularında güçlü büyüme: Tescillerde yüzde 38,9 artış

WIPO raporu, Türkiye’nin 2024 yılında fikri mülkiyet alanında dikkat çekici bir büyüme sergilediğini gösteriyor. Buna göre:

Patent başvuruları bir önceki yıla göre %18,4 arttı

Patent tescilleri ise %38,9 yükseldi

Türkiye bu artış oranlarıyla dünya ortalamasının üzerinde performans gösterdi

Aynı dönemde kadınların yaptığı patent başvurularındaki sıçrama da uluslararası arenada Türkiye’yi öne çıkaran temel faktörlerden biri oldu.

2014–2024 döneminde büyük sıçrama: Kişi başına patentte dünya 2’ncisi

Raporun dönemsel verilerine göre Türkiye, 2014–2024 yılları arasında kişi başına düşen patent başvurusu artışında dünya 2’ncisi oldu. Yerli faydalı model başvurularında ise dünya 7’nciliğine yükseldi.

Türkiye’nin patent uzmanı sayısı da önemli bir eşiğe ulaştı. Patent uzmanı sayısının 181’e çıkmasıyla Türkiye bu alanda dünya 10’uncusu oldu.

Patent ofisi dünyada ilk 20’ye girdi

Türkiye’nin fikri mülkiyet performansındaki yükseliş, kurumsal yapılara da yansıdı. Patent ofisleri sıralamasında Türkiye, önceki yıllarda bulunduğu 23’üncü basamaktan 18’inci sıraya yükselerek tarihinde ilk kez dünyada ilk 20 ülke arasına girdi.