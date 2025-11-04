ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşan New York Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde yaptığı açıklamayla yeniden gündeme oturdu. Demokrat aday Zohran Mamdani’yi hedef alan Trump, seçimlerin Mamdani lehine sonuçlanması durumunda New York’a sağlanan federal fonları keseceğini duyurdu.

Trump’tan sert mesaj: “Komünist yönetimle şehir ayakta kalamaz”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Demokrat aday Zohran Mamdani’yi “komünist” olarak nitelendirdi. Trump, “Komünist aday Mamdani New York Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanırsa, gerekli olan asgari miktar dışında federal fon sağlama ihtimalim çok düşük. Komünist bir yönetim altında bir zamanlar muhteşem olan şehrin başarı şansı, hatta hayatta kalma şansı sıfır” ifadelerini kullandı.

Mamdani cephesinden yanıt bekleniyor

Trump’ın bu açıklamaları, ABD siyasetinde geniş yankı uyandırdı. Demokrat Parti tabanı, Trump’ın söylemlerini “tehdit” olarak değerlendirirken, Zohran Mamdani cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Mamdani’nin ilerleyen saatlerde Trump’a yanıt vermesi bekleniyor.

Seçim süreci geriliyor

New York Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde tansiyon giderek yükseliyor. Trump’ın açıklamaları, federal kaynakların siyasi amaçlarla kullanılacağı yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Uzmanlar, bu tür çıkışların özellikle Demokrat seçmenleri motive edebileceğini ancak Cumhuriyetçi tabanda da karşılık bulduğunu değerlendiriyor.