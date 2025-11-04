Bölgeden gelen ilk bilgilere göre saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Saldırı, Lübnan’ın en işlek bölgelerinden birinde büyük yıkıma neden oldu.

Nebatiye’de İHA hedefi: Araç alev aldı, çarşı harap oldu

Lübnan resmi ajansı NNA’nın aktardığına göre, Nebatiye’ye bağlı Duveyr beldesinde seyir halindeki bir araç, İsrail’e ait olduğu belirtilen bir İHA tarafından hedef alındı. Patlama sonrası araç alev aldı, çevredeki üç araç daha yandı. 17 iş yerinin bulunduğu çarşıda ciddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ancak görgü tanıkları, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

Aynı gün ikinci saldırı: Motosiklete İHA ateşi

Nebatiye’nin Ayta eş-Şaab beldesinde de benzer bir saldırı yaşandı. İsrail’e ait bir İHA, seyir halindeki bir motosikleti hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Bölge halkı, arka arkaya gelen saldırılar nedeniyle büyük panik yaşadı.

İsrail ordusu saldırıları üstlendi

İsrail ordusu yaptığı açıklamayla Lübnan’ın güneyine düzenlenen hava saldırılarını üstlendi. Açıklamada, Nebatiye’de Hizbullah’a bağlı “Rıdvan Gücü” komutanlarından Muhammed Ali Hadid’in hedef alındığı ileri sürüldü.

Ayta eş-Şaab’taki saldırının ise İsrail askerleri hakkında istihbarat topladığı öne sürülen bir Hizbullah mensubuna yönelik olduğu savunuldu.

Daha önce de saldırı düzenlemişti

İsrail, geçtiğimiz günlerde Nebatiye’ye bağlı Kefrman beldesinde bir aracı hedef almış, olayda 4 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Bu saldırıların, Kasım 2024’te imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen devam etmesi dikkat çekti.

Ateşkes kâğıt üzerinde kaldı

İsrail ile Hizbullah arasında 27 Kasım 2024’te yapılan ateşkes anlaşması, bölgede kalıcı barış getiremedi. İsrail, anlaşmaya rağmen son bir yıl içinde Lübnan topraklarını 4 binden fazla kez ihlal etti. Bu ihlallerde yüzlerce sivil yaşamını yitirdi veya yaralandı.

Ekim 2023’te başlayan ve Eylül 2024’te büyük bir savaşa dönüşen çatışmalarda 4 binden fazla kişi ölmüş, 17 binden fazla kişi yaralanmıştı. İsrail ordusunun halen Lübnan’da ele geçirdiği 5 tepeyi işgal altında tuttuğu ve sınır hattında varlığını sürdürdüğü belirtiliyor.