Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsviçre’nin Cenevre kentinde devam eden Ukrayna'da barış görüşmelerine dair sürpriz bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Trump, görüşmelerde önemli bir ilerleme kaydediliyor olabileceğini iddia ederken, ihtiyatlı bir dil kullanmayı da ihmal etmedi.

Trump’tan barış ihtimaline ilişkin ihtiyatlı yorum

Cenevre'de süregelen kritik barış müzakerelerine ilişkin yorumlarını sosyal medya platformu üzerinden kamuoyuyla paylaşan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki diyaloğun potansiyel sonuçlarına dikkat çekti.

Trump, paylaşımında, "Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde gerçekten büyük ilerleme kaydediliyor olabilir mi?" sorusunu yöneltti. Ardından, gelenekselleşmiş ihtiyatlı tavrını koruyarak, "Görene kadar inanmayın ama iyi bir şeyler olabilir" ifadelerini kullandı. Bu yorum, küresel kamuoyunda süregelen gergin müzakerelere yönelik iyimser bir ihtimali işaret etti.

Ukrayna müzakereleri küresel gündemde

Başkan Trump'ın bu yorumu, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için diplomatik çözüm arayışlarının yoğunlaştığı bir döneme denk geldi. Cenevre'de farklı düzeylerde devam eden görüşmeler, uluslararası toplum tarafından yakından takip edilirken, ABD liderinden gelen bu iddialı ve aynı zamanda temkinli açıklama, müzakere sürecine dair beklentileri bir miktar artırdı.