Son Mühür- Tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in babasının adaylığı için CHP Genel Merkezi'nin 6.katında 1 milyon avroyu teslim ettiği kişi olduğu gerekçesiyle Emre Caner'in Ankara'da gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.

Caner'in Veli Ağbaba'nın akrabası olduğu ve bir dönem CHP Ankara Milletvekili Gamze Şengel Taşçıer'in danışmanı olarak hizmet verdiği iddialarının ardından Taşçıer'den açıklama geldi.

Emre Caner'in yargısız infaz edildiğine işaret eden Taşçıer,

''Bugün bazı yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında dolaşıma sokulan iddialar üzerine bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur.

Siyasi bir manipülasyon uğruna yıllarca birlikte çalıştığım bir yol arkadaşımın haysiyetine yönelmiş açık bir itibarsızlaştırma kampanyasıyla karşı karşıyayız.

Emre benim yol arkadaşım...

Emre Caner, 2018-2024 yılları arasında danışmanlığımı yapmış yol arkadaşımdır.

Kamuoyuna servis edilen metinlerde kurulan ilişkiler ağının, kullanılan ifadelerin ve özellikle seçilen sıfatların gerçekle hiçbir ilgisi yoktur'' ifadelerine yer verdi.

Açıklamasında, ''Her şeyden önce açık biçimde ifade etmek gerekir'' diyen Taşçıer,

1) Emre Caner, iddia edildiği gibi Veli Ağbaba’nın akrabası değildir.

2) İddia edildiği gibi Malatyalı hiç değildir. Ankaralıdır.

3) 2018 yılından önce Emre Caner’in Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba’nın yanında çalışmış olması gizlenen bir durum değildir. Özel olsa da bunu belirtmek zorundayım; kendisi o görevden isteğiyle ayrılmış, bunun üzerine Veli Ağbaba ile aralarında soğukluk oluşmuştur.

4) Habere konu tarihte Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığım için Genel Merkez’de bir odam bulunmaktaydı. Danışmanım olan Emre Caner’in Genel Merkez’de olmasından daha doğal bir şey yoktur. Yani HTS kaydı iddiaları bu şekilde açıklanamaz. Aday adaylarının yoğun biçimde Genel Merkeze geldiği bir dönemdi. Başka bir ifadeyle yüzlerce HTS kaydını aynı anda Genel Merkezde tespit etmek olasıdır. Buradan suç çıkarılamaz.

En fazla proje üreten odur...



5) Sosyal medyada dolaşıma sokulan “bankamatik memuru”, “çift maaşlı aparat”, “örgüt bağlantılı isim” gibi yakıştırmaların da gerçekle hiçbir bağı yoktur. Emre Caner benim danışmanlığım sonrası Çankaya Belediyesi’nde görev almış ve belediyenin en fazla proje üreten, çalışan ve bunu da herkesin bildiği isimlerden biridir.

6) Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba da bu konuda bir açıklama yapmış ve “ne böyle bir para alındı ne de Emre Caner aldı” demiştir.

7) Bir insanın hayatını, emeğini, geçmişini ve itibarını; “çantacı, bankamatik memuru” gibi kirli ifadelerle ve isimsiz kaynaklarla parçalamaya çalışıyorlar.

Bu yöntem yeni değildir. Türkiye’de uzun süredir önce hedef seçiliyor, sonra ilişki üretiliyor, ardından manşet atılıyor.

Delil ortaya konulmadan insanlar suçlu ilan ediliyor. Bir fotoğraf, bir HTS kaydı, bir tanışıklık, bir görev geçmişi üzerinden büyük bir suç hikâyesi yazılmaya çalışılıyor.

Bu, insanların onurunu medya yoluyla infaz etmektir'' ifadelerine yer verdi.

''Bugün buradan yapay bir “örgüt şeması” çıkarmaya çalışanların amacı gerçeğe ulaşmak değildir.

Vicdanı ve onuru savunma adına...



Herkes bilmelidir ki bazen bir insanın onurunu korumak, en büyük siyasi mücadeledir.'' diyen Gamze Şengel Taşçıer,

''Bugün yol arkadaşım Emre Caner hakkında yürütülen bu karalama kampanyasına karşı sessiz kalmak hukuk duygusunu, vicdanı ve insanlık onurunu savunmaktan vazgeçmek olurdu.

İnsanların hayatlarını siyasi operasyon malzemesine dönüştüren ve acımasızca ifadelerle toplum önüne atan anlayışı reddediyorum. Yazıktır, günahtır.

Hakikat er ya da geç ortaya çıkar.

Geride kalan ise insanların hangi dönemde nerede durduğu olur'' hatırlatmasında bulundu.

