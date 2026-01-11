Son Mühür- ABD Başkanı Donald Trump’ın, Grönland’a yönelik askeri bir operasyon planının hazırlanması için özel kuvvetler komutanlarına talimat verdiği iddiası Washington ve Avrupa başkentlerinde büyük yankı uyandırdı.

Üst düzey askeri yetkililer ve diplomatlar, böyle bir adımın hem hukuka aykırı olacağı hem de NATO’yu derinden sarsacağı uyarısında bulunuyor.

Özel kuvvetlere “hazırlık yapın” talimatı

Dailymail'in haberine göre; Trump, Ortak Özel Harekat Komutanlığı’ndan Grönland’ın kısa sürede kontrol altına alınmasına yönelik senaryolar hazırlamasını istedi.

Bu talimat, Beyaz Saray çevresinde bulunan ve sert dış politika çizgisiyle bilinen isimlerin baskısıyla gündeme geldi.

Başkan’ın yakın ekibinde yer alan bazı danışmanların, ABD’nin son dönemdeki operasyonlarından aldığı cesaretle Grönland için de benzer bir adımın atılabileceğini savunduğu belirtiliyor.

Pentagon’dan itiraz: “Yasa dışı ve Kongre desteği yok”

ABD Genelkurmay Başkanlığı’na yakın kaynaklar, böyle bir operasyonun uluslararası hukuka aykırı olacağını ve Kongre’den onay almasının mümkün görünmediğini vurguluyor.

Askeri yetkililerin, Trump’ın bu fikrinden vazgeçmesi için daha “düşük riskli” güvenlik adımlarını gündeme getirmeye çalıştığı ifade ediliyor.

Bu kapsamda Rusya’ya ait olduğu belirtilen yaptırım kaçakçılığı ağlarına karşı operasyonlar ya da Orta Doğu merkezli güvenlik hamlelerinin Trump’a alternatif olarak sunulduğu öne sürülüyor.

Ara seçimler ve dikkat dağıtma iddiası

İngiliz ve Avrupalı diplomatlara göre Trump’ın Grönland çıkışının arkasında iç politika hesapları da bulunuyor.

Bu yıl yapılacak ara seçimler öncesinde ABD ekonomisine yönelik eleştirilerin arttığı bir dönemde, sert bir dış politika hamlesiyle kamuoyunun gündeminin değiştirilmek istendiği iddia ediliyor.

Diplomatik çevreler, Trump’ın Kongre çoğunluğunu kaybetme riskini göz önünde bulundurarak seçmen tabanını yeniden konsolide etmeyi hedeflediğini düşünüyor.

Avrupa’dan “NATO krizi” uyarısı

Avrupa başkentlerinde ise Grönland senaryosu “gerilimi tırmandıran bir adım” olarak değerlendiriliyor.

Danimarka ile bağları bulunan Grönland’a yönelik olası bir askeri hamlenin, NATO içindeki güven ortamını zedeleyeceği ve ittifakın bütünlüğünü sarsabileceği ifade ediliyor.

Bazı Avrupalı yetkililer, Trump’ın doğrudan NATO’dan çekilmesinin Kongre tarafından engellenebileceğini, bu nedenle Grönland üzerinden ittifakı fiilen işlevsiz hale getirebilecek bir kriz yaratılabileceğini öne sürüyor.