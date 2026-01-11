Kent genelinde etkisini artıran olumsuz hava koşulları, Zeytinburnu’nda da hayatı olumsuz etkiledi.

Gece saatlerinde aniden şiddetini artıran rüzgar nedeniyle yol kenarında bulunan üç ağaç kökünden sökülerek devrildi.

Devrilen ağacın altında kaldı

Olay sırasında bölgede bulunan bir kişi, devrilen ağaçlardan birinin altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Yaralı şahıs, ekiplerin çalışmasıyla sedye ile ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi. Yaralının sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı

Devrilen ağaçların kaldırılması ve yol güvenliğinin sağlanması için belediye ekipleri bölgede temizlik ve düzenleme çalışması başlattı.