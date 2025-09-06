ABD Başkanı Donald Trump, ABD Savunma Bakanlığı’nın adının “ABD Savaş Bakanlığı” olarak değiştirilmesine yönelik başkanlık kararnamesini imzaladı. Beyaz Saray’da düzenlenen imza töreninde konuşan Trump, bu değişikliğin ülkenin birçok savaşı kazanmasının bir simgesi olduğunu belirtti. Trump, “1. Dünya Savaşı’nı kazandık, 2. Dünya Savaşı’nı kazandık. Sonra bakanlığın adını Savunma Bakanlığı olarak değiştirdik. Şimdi tekrar Savaş Bakanlığı adını veriyoruz” dedi. Ancak, kararın yasal olarak yürürlüğe girmesi için Kongre’nin onayına ihtiyaç duyulduğunu hatırlattı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDAKİ KAYBI VE BARIŞ VURGUSU

Trump, görev süresi boyunca birçok savaşı sona erdirdiğini savunurken, özellikle Rusya-Ukrayna savaşının zorluğunu vurguladı. “Geçen hafta yaklaşık 7 bin asker hayatını kaybetti. Bunlar Rus ve Ukraynalı askerler, Amerikalı değil. Çok yazık. Ben bu ölümlerin sona ermesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

SAVUNMA BAKANLIĞI'NIN YENİDEN ADLANDIRILMASI VE AFGANİSTAN ELEŞTİRİSİ

Savunma Bakanlığı’nın yeniden “Savaş Bakanlığı” olarak adlandırılmasının düşmanlara, müttefiklere ve halka güçlü bir mesaj verdiğini dile getiren Trump, ABD ordusunun teknolojik üstünlüğüne dikkat çekti. Öte yandan, Afganistan’dan çekilme sürecindeki başarısızlığı sert bir dille eleştirerek, “Ülkemiz tarihinin en utanç verici günüydü” diye konuştu.

Trump, “Savaş Bakanlığı” isminin, ABD’nin güçlü duruşunu simgelediğini savunarak, “Barışı sağlamamızın nedeni güçlü olmamızdır. Önce güçlü değildik. Sona erdirdiğim savaşların çoğu aslında hiç yaşanmayabilirdi” dedi.

Gazze’deki rehinelerle ilgili de konuşan Trump, Hamas’a tüm rehineleri hemen serbest bırakmaları çağrısında bulundu ve aksi halde sonuçların sert olacağını belirtti.

Ayrıca, gelecek yıl ABD’de düzenlenecek G20 Zirvesi’nin Florida’daki Trump National Doral Golf Oteli’nde yapılacağını duyuran Trump, organizasyondan maddi çıkar sağlamayacağını vurguladı. Zirvenin ABD’nin 250. kuruluş yıldönümüne denk geldiğine işaret eden Trump, “Bence herkes orada olmak isteyecek” dedi.