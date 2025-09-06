ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te düzenlediği basın toplantısında Savunma Bakanlığının adının ‘Savaş Bakanlığı’ olarak değiştirilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladı. Trump, Pentagon’un yeni yapılanmasına ilişkin bu adımı atarken, yasal süreç için Kongreye taleplerini iletti.

ABD Başkanı Trump, “Birinci Dünya Savaşı’nı kazandık, İkinci Dünya Savaşı’nı kazandık. Önceki süreçlerde de başarılar elde ettik. Sonrasında bakanlığın adını Savunma Bakanlığı olarak değiştirdik. Artık ‘Savaş Bakanlığı’ adını veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Kongreye yasal talep sunulacak

Trump, başkanlık kararnamesiyle birlikte gerekli yasal değişikliklerin yapılması için Kongre’ye taleplerini iletti.

Pentagon’un organizasyon yapısında yapılacak düzenlemeler de kararnamenin ardından şekillenecek.