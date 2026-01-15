Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen ile Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt, Beyaz Saray’da ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a yönelik tartışma yaratan açıklamaları ve bölgedeki güvenlik dengeleri ele alındı.

Rasmussen: “Kuzey Kutbu’nda yeni bir güvenlik gerçeği var”

Görüşmenin ardından Washington’daki Danimarka Büyükelçiliği’nde basın toplantısı düzenleyen Rasmussen, toplantıyı “açık sözlü fakat yapıcı” olarak nitelendirdi. Rasmussen, Kuzey Kutbu’nda güvenlik koşullarının değiştiğini vurgulayarak, Trump’ın bölgeyle ilgili güvenlik kaygılarını bir ölçüde paylaştıklarını söyledi.

Danimarka’dan net mesaj: “Toprak bütünlüğümüz tartışılamaz”

Rasmussen, Trump’ın Grönland’ın ilhakına yönelik açıklamalarına karşı Danimarka’nın tutumunun net olduğunu belirtti. Danimarka’nın toprak bütünlüğüne ve Grönland halkının kendi geleceğini belirleme hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Rasmussen, bu konuda temel bir görüş ayrılığı yaşandığını ancak diyaloğun süreceğini ifade etti.

Üçlü çalışma grubu kuruluyor

Danimarka, ABD ve Grönland arasında ilerleme sağlamak amacıyla bir çalışma grubu kurulmasına karar verildi. Rasmussen, bu grubun önümüzdeki haftalarda toplanacağını ve tarafların güvenlik alanındaki hassasiyetleri karşılıklı olarak ele alacağını açıkladı.

NATO vurgusu: “Grönland 1949’dan bu yana koruma altında”

Rasmussen, Grönland’ın NATO üyesi Danimarka’nın bir parçası olarak 1949’dan bu yana NATO’nun 5. maddesi kapsamında olduğunu hatırlatarak, bölgenin zaten kolektif savunma şemsiyesi altında bulunduğunu söyledi.

“Grönland’da Çin savaş gemisi yok”

Bölgede Çin askeri varlığına dair iddialara da değinen Rasmussen, istihbarat raporlarına göre Grönland’da yaklaşık 10 yıldır Çin savaş gemisi görülmediğini belirtti. Rasmussen, mevcut bir Çin varlığından ziyade, 10–20 yıl sonraki güvenlik dengelerine ilişkin endişelerin konuşulduğunu ifade etti.

15 milyar dolarlık güvenlik yatırımı

Danimarka’nın Yüksek Kuzey bölgesindeki askeri kapasitesini güçlendirmek için son yıllarda yaklaşık 15 milyar dolarlık yatırım yaptığını açıklayan Rasmussen, bölgenin güvenliğini sağlamaya yönelik adımların süreceğini vurguladı.

“Trump’ın Grönland ilgisi açık, ancak kabul edilemez”

Rasmussen, Trump’ın Grönland’ı ABD topraklarına katma yönünde açık bir isteği bulunduğunu ancak bunun Danimarka ve Grönland’ın çıkarlarına aykırı olduğunu söyledi. Grönland halkının büyük çoğunluğunun mevcut statünün devamından yana olduğunu hatırlatan Rasmussen, “Grönland öngörülebilir gelecekte Danimarka bünyesinde kalacaktır” dedi.

Motzfeldt: “İş birliği evet, sahiplenme hayır”

Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt ise ABD ile iş birliğini güçlendirmek istediklerini ancak bunun “ABD tarafından sahiplenilmek” anlamına gelmediğini vurguladı. Motzfeldt, görüşmenin karşılıklı saygı çerçevesinde geçtiğini ve taraflar arasında dengeli bir anlayışın gelişeceğine inandığını belirtti.