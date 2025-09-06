ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirirken, ABD ile Venezuela arasında artan gerilime dikkat çekti. Venezuela’ya ait savaş uçaklarının, ABD donanmasına ait gemilere yakın uçuş gerçekleştirmesiyle ilgili bir soruya Trump, “"Bence başları belaya girecek. Onlara bunu söylüyoruz. Tehlikeli bir pozisyonda uçarlarsa, kaptanlarımız ne yapmak istediklerine kendileri karar verir" yanıtını verdi.

Uçakların ne kadar yaklaşmasının bir tehdit oluşturduğu sorusuna ise Trump, “"Eğer bizi tehlikeli bir duruma sokarlarsa o uçaklar düşürülecek" şeklinde karşılık verdi. Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Venezuela’ya ait iki askeri uçağın, uluslararası sularda bulunan bir ABD donanma gemisinin yakınından uçtuğunu duyurdu. Pentagon’un açıklamasında, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya, ABD’nin yürüttüğü narkotikle ve terörle mücadele operasyonlarına engel olacak herhangi bir adımdan kaçınması çağrısında bulunuldu.

Neler yaşandı?

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartellerine karşı yerinde mücadele amacıyla ordunun daha fazla ve etkin şekilde kullanılmasını talep etmişti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, on yılı aşkın süredir ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu olduğu iddia edilen "Cartel de los Soles"in lideri olduğu öne sürülürken, ABD Hazine Bakanlığı 25 Temmuz’da bu karteli “Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist” olarak tanımlamıştı.

ABD yönetimi, 8 Ağustos’ta Maduro’nun yakalanması veya yargılanmasına yardımcı olacak bilgi sağlayanlara verilecek ödülü 25 milyon dolardan 50 milyon dolara çıkardığını duyurmuştu. Maduro ise 18 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, ABD'nin olası bir askeri müdahalesine karşı, “Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz koruruz, biz gözlemleriz, biz devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, ne Venezuela’nın ne de Güney Amerika’nın kutsal topraklarına dokunamaz” ifadelerini kullanmıştı.

Trump’ın talimatıyla, 28 Ağustos’ta Karayipler'e doğru yola çıkan bir denizaltı ve 7 savaş gemisinden oluşan deniz görev grubunun Venezuela açıklarında konuşlanmak üzere bölgeye gönderildiği bildirilmişti.