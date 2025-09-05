Görüşmenin ana başlıklarından biri enerji güvenliği oldu. Zelenskiy, Ukrayna’nın Slovakya’ya Rus petrolü ve gazı dışındaki kaynaklardan tedarik sağlamaya hazır olduğunu açıkladı. Druzhba boru hattının hedef alınmasının ardından yaşanan krizlere dikkat çeken Zelenskiy, “Rus gazı veya petrolü olmadığı sürece Slovakya’ya enerji tedarik edebiliriz. Çünkü savaş halindeyiz, meselenin özü bu” dedi. Ayrıca, Rus enerjisine pek çok alternatif bulunduğunu vurguladı.

AB üyeliği için ortak tavır

Ukrayna lideri, Slovakya’nın Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyelik sürecini desteklediğini belirtti. “Bu son derece önemli. Ayrıca Ukrayna ve Moldova’nın AB üyeliği yolunda birlikte ilerlemesi gerektiği konusunda hemfikiriz” ifadelerini kullandı.

Fico: “Ulusal çıkarlarımızı korumak zorundayız”

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna ile farklı görüşleri olmasına rağmen bunun işbirliğine engel olmadığını söyledi. Fico, “Her iki ülkenin de ulusal çıkarlarını koruma hakkı vardır. Fakat bu, başkalarının çıkarları pahasına olmamalıdır” dedi.

Barış ve ateşkes vurgusu

Fico, Slovakya’nın Ukrayna’ya güvenlik garantileri konusunda destek verdiğini, ancak küçük bir ülke olarak bu alanda belirleyici bir rol oynayamayacağını ifade etti. “Ateşkese ve barışa gidecek tüm girişimleri destekliyoruz” diyen Fico, Çin’deki temaslarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeleri de gündeme taşıdı.

Enerji ve diplomasi dengesi

İki liderin görüşmesi, hem Ukrayna’nın savaş sürecinde enerji güvenliği arayışlarını hem de Avrupa’daki diplomatik dengeleri bir kez daha öne çıkardı. Ukrayna’nın AB üyelik yolunda aldığı destek ise sürecin ivme kazanacağı yönünde yorumlandı.