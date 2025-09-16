Son Mühür- ABD Başkanı Trump'ın büyük medya devlerine karşı açtığı davaalr zincirinin son halkası New York Times oldu.

Twitter'ı Demokrat Parti'nin "sözcüsü" olmakla ve kendisi hakkında "yanlış ve iftira niteliğinde içerik yaymakla" suçlayan Trump, medya kuruluşu hakkında Florida'daki bir bölge mahkemesine başvurarak 15 milyar dolarlık dava açtı.

New York Times, geçen hafta cezaevinde şüpheli şekilde ölen cinsel suçlu Jeffrey Epstein'a Trump tarafından verildiği öne sürülen bir doğum günü notuyla ilgili haberlerin ardından Beyaz Saray tarafından yasal işlemle tehdit edildiğini açıklamıştı.

Trump'ın imzasının bulunduğu notu Trump reddetmiş, ancak imzanın Trump tarafından daha önce kullanılan imzalardan olduğu ortaya çıkmıştı.



Trump, Truth Social'den seslendi...



Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda New York Times'ı "Ülkemizin tarihindeki en kötü ve en yozlaşmış gazetelerden biri" olarak nitelendirerek, "Radikal Sol Demokrat Parti'nin adeta 'sözcüsü' haline geldiğini" öne sürdü.

Diğer davalarda son durum ne?

New York Times'a açılan dava, Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünden bu yana büyük ABD medya kuruluşlarına karşı açtığı milyarlarca dolarlık davaların sonuncusu.

ABC News ve sunucu George Stephanopoulos'a ve ayrıca Paramount'a Kamala Harris ile yaptığı 60 Dakika röportajı nedeniyle davalar açılmıştı. Her iki dava da sırasıyla 15 milyon dolar ve 16 milyon dolar tazminatla sonuçlandı.

Wall Street Journal'a karşı açılan dava ise devam ediyor.

