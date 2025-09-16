Almanya’da otobüs taşımacılığı sektörünün önemli firmalarından Bernie Reisen, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle iflas başvurusu yaptı. Seferlerin iptal edilmesi çok sayıda yolcunun mağduriyetine yol açtı.

Almanya’da şehirler arası yolculuk, tur ve iş gezileri alanında faaliyet gösteren Bernie Reisen, içinde bulunduğu darboğaza dayanamayarak iflas başvurusunda bulundu. Firmanın seferlerini durdurması hem bireysel yolcuları hem de özel tur ve iş gezisi planlayan grupları doğrudan etkiledi.

Seferler İptal Oldu, Yolcular Mağduriyet Yaşıyor

İflas başvurusunun ardından çok sayıda sefer iptal edildi. Yolcular bilet ücretlerini geri almakta ve alternatif ulaşım bulmakta zorluk yaşıyor. Şirketin mali sıkıntısının detayları ve süreçten etkilenen yolcu sayısı henüz netleşmedi.

Geniş Hizmet Ağına Sahipti

60 araçlık filosuyla Almanya’nın birçok bölgesinde hizmet veren Bernie Reisen, yılda yaklaşık 2 milyon kilometre yol kat ediyordu. Şirket sadece tarifeli otobüs seferleri değil; okul gezileri, havaalanı transferleri ve özel grup organizasyonlarıyla da geniş bir müşteri kitlesine ulaşmıştı.